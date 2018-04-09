ЧМ-2018: Пока не сбежала последняя электричка

До старта Чемпионата Мира по футболу в России осталось чуть более двух месяцев. Многие болельщики уже во всеоружии готовы к матчам. Многие, но не все. Поезд для копуш еще не ушел. До конца апреля билеты на скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Владимир – Москва» стоят всего 200 рублей. В мае они будут уже дороже. Зачем ехать в Москву? Ответ прост: чтобы оформить паспорт болельщика.

Попасть без этого документа на стадион не получится, даже если у вас на руках билет в VIP-ложу. По мнению организаторов, паспорт болельщика отсечет тех, кто был замечен в противоправной деятельности или подозревается в содействии терроризму. Паспорт выдается только после покупки билетов на матч ЧМ 2018.

Что дает паспорт болельщика?

Иностранные фаны с паспортом болельщика обойдутся без въездной визы в РФ. Отечественным любителям футбола виза не нужна. Зато это удостоверение дает целый ряд других преимуществ:

– Бесплатный проезд на поездах, которые курсируют между городами-участниками во время всего ЧМ-2018.

– Бесплатный проезд на общественном транспорте в городах-организаторах.

– Возможность посещать бесплатно экскурсии.

Забронировать билеты на поезда можно на сайте: https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule

Как оформить паспорт?

Рассказывает страстный болельщик, пресс-атташе футбольного клуба «Торпедо-Владимир» Владимир Никольский:

«После того как вы покупаете билет на матч, у вас появляется номер, по которому можно получить паспорт болельщика. Как только я узнал, что у меня билеты подтверждены, я зашел на сайт Fan-ID.ru, зарегистрировался, заполнил анкету, приложил фотографию и отправил заявку. Буквально через полчаса пришло подтверждение. Теперь я в любой момент могу получить паспорт болельщика в центре выдачи. Поскольку я больше всего времени провожу в Москве, то и получать буду там. Я еду на все матчи Сборной России, и на матч за третье место. Имея номер заявки на билеты и на паспорт, можно оформить бесплатные билеты на поезда. Я это уже сделал!»

Вы можете поступить так же, как Владимир Никольский – заполнить заявку на сайте https://www.fan-id.ru, дождаться одобрения и только тогда ехать в центр выдачи паспортов. Ближе всего – в Москву. А если вы не хотите возиться с подбором нужной фотографии и самостоятельным заполнением анкеты, поезжайте в столицу сразу же. Правда, имейте в виду: в таком случае ездить придется дважды. И апрель – прекрасный шанс сэкономить на транспортных расходах.

Центры выдачи паспортов работают в двенадцати городах России. Приехав в любой из них, вы по электронной очереди подходите к освободившемуся окну и предъявляете номер билета на матч и паспорт. Работники центра заполнят заявку и сфотографируют вас.

После этой процедуры вам в течение суток придет sms о том, что заявка одобрена. Тогда в любом центре выдачи вы можете забрать свой паспорт.

Кстати, я уже оформила паспорт болельщика. Это действительно просто, быстро и – пока что – совсем не затратно. И теперь я точно буду на трибунах стадиона в Нижнем Новгороде, когда там встретятся Англия и Панама. А вы?