Пять самых больших в мире пасхальных куличей

Гигантский кулич весом 1100 кг испекли в 2017 году на Немюгюнском хлебозаводе, который находится в Якутии. На приготовление праздничного рекордсмена ушло: 500 кг муки, 150 л воды, примерно 2000 яиц, 120 кг сахара и цукатов. После освящения представителями Якутской епархии кулич раздавали всем желающим в течение всего дня.

Годом ранее якутские пекари уже проводили «пробу пера». В 2016 году они выпекли пасхальный кулич из 200 кг отборной муки высшего сорта и 900 яиц с добавлением почти 40 кг цукатов и изюма. Кулич был украшен копией Преображенского собора из мастики. Высота изделия составила почти 1,5 м, вес – более 400 кг.