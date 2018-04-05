Вокалист «Би-2» вышел на сцену Владимира в костюме медведя

Главное культурное событие апреля – во Владимир приехала известная рок-группа «Би-2». Концерт задержали на полчаса, но это не испортило настроение двум тысячам зрителей, пришедшим на выступление любимой команды. Музыканты презентовали во Владимире свой 10 альбом – «Горизонт событий», но исполнили и свои старые всем полюбившиеся хиты.

Прозвучали такие песни, как «Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Серебро», «Молитва» и многие другие. Вокалист Лёва во время исполнения песни «Виски» вышел на сцену в костюме медведя – этот образ впервые появился после выступления группы в «Вечернем Урганте».

Музыканты на драйве отыграли на сцене 1,5 часа. Под конец выступления барабанщик Борис Лифшиц сыграл 15-минутное соло. После этого исполнили ещё несколько композиций. Во время выступления Шура Би-2 поблагодарил владимирских зрителей. За то, пришли. За то, что проявили внимание. Это и даёт возможность заниматься музыкой, что участники «Би-2» любят больше всего.

Константин Миронов

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