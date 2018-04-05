Тимофей Копылов отказался смотреть новое «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила новую серию легендарного мультфильма о Простоквашино. Одиннадцать миллионов просмотров, десятки тысяч отзывов. Среди известных владимирцев оказались те, кому новинка понравилась, и те, кто её категорически не принял. А певец Тимофей Копылов высказал, пожалуй, самоё категоричное «фи» истории о Дяде Фёдоре, Матроскине, Шарике и иже с ними.

«Возвращение в Простоквашино. Часть 1» посвящено памяти ушедшего из жизни артиста Олега Табакова. Мультфильм длится всего шесть с половиной минут. В нем Дядя Федор получает тревожное письмо из Простоквашино. И срочно выезжает туда вместе со своей маленькой сестрой Верой Павловной.

Тимофей Копылов, солист группы «Рекорд Оркестр», оказался самым ярым антагонистом простоквашинской истории. Причем не только новой, но и старой. То есть классическую трилогию он видел, ещё будучи маленьким, но она ему не понравилась. Поэтому и свежий выпуск он смотреть не собирается.

– Не смотрел и смотреть не буду, – заявил он. – Мало того, что фильм мне лично не нравится, так вокруг него ещё и мутная история какая-то завертелась.

Мутная – потому что автор сценария классического «Простоквашино» Эдуард Успенский собирается судиться с авторами нового мультфильма. Интернет-изданию RT он пояснил: «Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность – история будет развёрнута».

Мы обзвонили два десятка респондентов, ответ большинства был аналогичен тому, что дала первой в списке опрашиваемых Елена Тоготина, менеджер по маркетингу образовательного центра «Отличник». «Старый мультфильм очень нравится, – сказала она. – Это мой самый любимый мультик. Я даже не смогу сосчитать, сколько раз я его смотрела. А вот новый даже не хочу смотреть».

Сторону тех, кто поддерживает римейк, обозначим словами жительницы Владимира Дарины Трофимовой: «Смотрела ленту вместе с дочкой, нам понравился. Очень хорошая идея посвятить первую серию памяти Олега Табакова. Ребята – молодцы! То, что Шарик – блогер, а Дядя Федор с модной прической, совершенно не смутило. Времена меняются, дети меняются. Если бы сняли то же самое, что в 1980-е, было бы не так интересно, правда?»

Юлия Митина