Тимофей Копылов не будет смотреть новое «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила новую серию легендарного мультфильма о Простоквашино. Одиннадцать миллионов просмотров, десятки тысяч отзывов. Среди известных владимирцев оказались те, кому новинка понравилась, и те, кто её категорически не принял. А певец Тимофей Копылов высказал, пожалуй, самоё категоричное «фи» истории о Дяде Фёдоре, Матроскине, Шарике и иже с ними.

«Возвращение в Простоквашино. Часть 1» посвящено памяти ушедшего из жизни артиста Олега Табакова. Мультфильм длится всего шесть с половиной минут. В нем Дядя Федор получает тревожное письмо из Простоквашино. И срочно выезжает туда вместе со своей маленькой сестрой Верой Павловной… Всего создатели анонсировали появление тридцати серий.

Тимофей Копылов, солист группы «Рекорд Оркестр», оказался антагонистом простоквашинской истории. Причем не только новой, но и старой. То есть классическую трилогию он видел, ещё будучи маленьким, но она ему не понравилась. Поэтому и свежий выпуск он смотреть не собирается.

– Не смотрел и смотреть не буду, – заявил он. – Мало того, что фильм мне лично не нравится, так вокруг него ещё и мутная история какая-то завертелась.

Мутная – потому что автор сценария классического «Простоквашино» Эдуард Успенский собирается судиться с авторами нового мультфильма. Интернет-изданию RT он пояснил: «Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность – история будет развёрнута».

Мы обзвонили два десятка респондентов, ответ большинства был аналогичен тому, что дала первой в списке опрашиваемых Елена Тоготина, менеджер по маркетингу образовательного центра «Отличник». «Старый мультфильм очень нравится, – сказала она. – Это мой самый любимый мультик. Я даже не смогу сосчитать, сколько раз я его смотрела. А вот новый даже не хочу смотреть».

Сторону тех, кто поддерживает римейк, обозначим словами жительницы Владимира Дарины Трофимовой: «Смотрела ленту вместе с дочкой, нам понравился. Очень хорошая идея посвятить первую серию памяти Олега Табакова. Ребята – молодцы! То, что Шарик – блогер, а Дядя Федор с модной прической, совершенно не смутило. Времена меняются, дети меняются. Если бы сняли то же самое, что в 1980-е, было бы не так интересно, правда?»

Юлия Митина