Тест: что вы знаете о супе?

Что означает латинское слово suppa?
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Сколько лет китайской кулинарной книге, в которой впервые появляется раздел «Супы»?
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Как до Петра I на Руси называли супы?
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В каком веке на Руси появились ложки?
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Кто из знаменитых художников XX века увековечил в своих работах первый суповой концентрат консервной компании Джозефа Кэмпбэлла?
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Какая страна является лидером по потреблению супа?
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Какой суп считается самым популярным в России?
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Какой суп объявили «памятником культурного наследия» и отдали под охрану ЮНЕСКО?
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Какой суп можно использовать в качестве приворотного зелья?
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Какой категории супов на самом деле не существует?
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