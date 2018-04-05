Тест: что вы знаете о супе?

Что означает латинское слово suppa? Хлеб, размоченный в отваре Отвар из грибов, овощей, злаков Блюдо из толченых злаков с водой Правильно! Неправильно! -

Сколько лет китайской кулинарной книге, в которой впервые появляется раздел «Супы»? 430 1500 4700 Правильно! Неправильно! -

Как до Петра I на Руси называли супы? Варево Похлебка Жидкое Правильно! Неправильно! -

В каком веке на Руси появились ложки? XII XIV XVI Правильно! Неправильно! -

Кто из знаменитых художников XX века увековечил в своих работах первый суповой концентрат консервной компании Джозефа Кэмпбэлла? Пабло Пикассо Сальвадор Дали Энди Уорхол Правильно! Неправильно! -

Какая страна является лидером по потреблению супа? Россия Китай Америка Правильно! Неправильно! -

Какой суп считается самым популярным в России? Щи из свежей капусты Рассольник Окрошка Правильно! Неправильно! -

Какой суп объявили «памятником культурного наследия» и отдали под охрану ЮНЕСКО? Венгерский суп-гуляш Испанский гаспачо Немецкий айнтопф Правильно! Неправильно! -

Какой суп можно использовать в качестве приворотного зелья? Уха Борщ Куриная лапша Правильно! Неправильно! -