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Рублёвка во Владимирской области стала пустошью

Регион-33 изобилует курьёзными географическими названиями

Рублёвка, Пенза, Ярославль и Дунай – всё это есть во Владимирской области. Не верите? Откройте подробные исторические карты, где значатся не только названия городов, сёл, деревень, рек и озер, но и наименования пустошей. Чего там только нет – и курьёзного, и смешного. Но начнём все-таки с Рублёвки – как-никак сегодня это символ богатства, успешности и вообще удавшейся жизни.

Питерский лес и Ясная Поляна

Наша Рублёвка – это древняя пустошь в Судогодском районе неподалеку от посёлка Головино. Роскошными особняками она пока не застроена. Зато название у неё не условное, как у шоссе под Москвой, а зафиксированное документально.

Может быть, владимирским риелторам есть смысл пристальнее присмотреться к этому земельному участку и пустить его под застройку? Представляете, как местные покупатели смогут небрежно говорить знакомым: вот, мол, немного напрягся и построил домик на Рублёвке!

Такой может стать и наша Рублёвка. Не дай Бог…

При желании можно обосноваться и в Питерском лесу, причем не покидая при этом родного 33-го региона. Питерский лес – это урочище к северо-востоку от Кольчугино. Откуда взялось такое название, никто не знает. Названий-двойников у нас хватает. Во Владимирской области есть Пенза (деревня в Муромском районе) и Ясная Поляна (деревня в Киржачском районе). Даже свой Дунай имеется – так именуется урочище в Судогодском районе.

В окрестностях деревни Пенза Муромского района

Двойники встречаются и относительно местных названий. К примеру, всем известен Ковров – второй по величине город Владимирской области. Но есть еще один исторический Ковров – тоже на правом берегу Клязьмы, но юго-восточнее Владимира и неподалеку от микрорайона Оргтруд. Так испокон века назывался обширный луг с сенокосными угодьями. Так на старых картах и значился: «луг Ковров».

Ева у Адамово

Есть у нас и свой Ярославль. Только в отличие от города на Волге наш Ярославль… пустой! В  Суздальском районе в составе Новоалександровского сельского поселения имеется деревня Пустой Ярославль. Примечательно, что в этом небольшом селении в конце XVIII столетия одновременно существовали целых 10 помещичьих домов! Для Владимирской губернии это непревзойденный рекорд, и с «пустотой» в названии он как-то совсем не вяжется.

Можно привести примеры и иных географических курьезов. Вот, скажем, наряду с урочищем Адамово близ села Сорогужино Юрьев-Польского района в соседнем Киржачском районе протекает речка Ева – правый приток Киржача, впадающий в него у деревни Ивашево.

А ещё у нас есть сразу две Бабки, Девка, Дворянка и Крестьянка! Одна Бабка – это приток речки Гзы в Юрьев-Польском районе неподалеку от места битвы при Липице, где в 1216 году ростовский князь Константин Всеволодович, старший сын Всеволода III Большое Гнездо, наголову разбил своих братьев – Юрия Всеволодовича Владимирского и Ярослава Всеволодовича Переяславского (кстати, отца Александра Невского). В том же Юрьев-Польском районе имеется и вторая Бабка –  правый приток волжской Нерли в самой северной части Владимирской области.

Речка Гза Юрьев-Польского района, в которую впадает Бабка

Девка – тоже река, точнее небольшая речка. Она впадает в старицу Клязьмы у деревни Симоново Камешковского района, а исток этой миниатюрной реки находится юго-восточнее деревни Пенкино. Речка Дворянка – правый приток Пекши и протекает в основном в Петушинском районе. А исток Дворянки находится на границе с Собинским районом.

Крестьянка тоже имеется, но это вовсе не река, а урочище на правом берегу реки Кубрь на границе Александровского района с Переславль-Залесским районом Ярославской области (в течение полутора веков входившим во Владимирскую губернию).

Вилы с Лопатой

Имеются у нас Бутылки, деревня Гусь-Хрустального района близ заброшенного села Нарма; Вилы, урочище у юго-западной границы Владимирской области в Мещере, и Лопата, тоже урочище близ экзотического полузакрытого поселения старообрядцев в селе Рытово Вязниковского района с его деревянной церквушкой.

В пору брежневского правления и во время так называемой перестройки вся Владимирская область ездила в Москву затариваться дефицитными продуктами. Традиционно – колбасой. А у жителей Кольчугинского района Колбаса там имелась всегда! Именно так – с большой буквы и безо всякой очереди. Но удовлетворить гастрономические потребности с её помощью можно было разве лишь… в ухе! Потому что Колбаса – это река в Кольчугинском районе, левый приток реки Пекши. Говорят, клёвое место!

Клёвое место

Вообще курьезных названий у нас множество. Чего, к примеру, стоит Карасья Лужа неподалеку от бывшего имения полководца Александра Суворова села Ундол, что ныне в составе города Лакинска. С ходу можно предположить, что Карасья Лужа – название озера, пруда или иного водоема, где водятся (или водились) караси. Но на самом деле это имя… исторического бора – реликтового соснового леса! Какая связь с карасями? А Бог весть…

Шортов край

В Петушинском районе, на правобережье Клязьмы, недалеко от озера Светец, в лесных труднодоступных дебрях существует урочище Убитое Поле. Откуда такое название, тоже неизвестно.

И уж совсем фантастическим представляется название урочища Шортов Край в Гусь-Хрустальном районе – почти ругательное и с каким-то иноземным акцентом. Так и видится, как там в болотах в старину какие-нибудь заезжие немцы застряли и ругательски ругались, хлюпая по грязи: О, майн Готт! Эс ист шортов край! Как было на самом деле – неизвестно. Однако именно в таком виде данное название значится на всех картах Владимирской области.

Перечень приведенных примеров – далеко не исчерпывающий. На нашей карте имеется немало иных примечательных и запоминающихся имен. Наверное, есть смысл даже отдельную книжку выпустить по данной теме, где помимо прочего дать еще и топонимический анализ местных географических названий. Но это задача весьма масштабная, и пока за ее решение никто не взялся. А улыбнуться по поводу смешных и странных названий вокруг нас можно уже сейчас.

Николай Фролов

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