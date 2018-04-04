GUF и SLIM во Владимире 6 апреля

В пятницу, 6 апреля, во Владимир приедут рэперы GUF и SLIM с проектом GUSLI. Этот альбом они совместно выпустили в 2017 году. Помимо его презентации, зрителей ждут лучшие песни группы CENTR, крутая атмосфера, и пятничный отдых от повседневных дел. Возможно вам удаться сделать селфи с рэперами.
Кач ожидается серьезный. Большой сольный концерт пройдет при участии DJ NICK ONE и DJ CAVE.
Напоминаем, GUF принял участие в записи популярнейших треков. «Поколение» Тимати, «Моя игра» Баста, «Город дорог» в составе группы CENTR и многих других. Участвовал в Versus Battle.
Билеты раскупаются моментально. Успейте приобрести!
– Касса в ТЦ “Валентина”
– Касса в гипермаркете “Лента”
– Касса во Владимирской Филармонии
– Касса в фойе Арт-дворца
– Клуб STUDIO
Время: 6 апреля, 19 часов
Место: клуб STUDIO
Юлия Митина
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