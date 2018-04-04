GUF и SLIM во Владимире 6 апреля

В пятницу, 6 апреля, во Владимир приедут рэперы GUF и SLIM с проектом GUSLI. Этот альбом они совместно выпустили в 2017 году. Помимо его презентации, зрителей ждут лучшие песни группы CENTR, крутая атмосфера, и пятничный отдых от повседневных дел. Возможно вам удаться сделать селфи с рэперами.

Кач ожидается серьезный. Большой сольный концерт пройдет при участии DJ NICK ONE и DJ CAVE.

Напоминаем, GUF принял участие в записи популярнейших треков. «Поколение» Тимати, «Моя игра» Баста, «Город дорог» в составе группы CENTR и многих других. Участвовал в Versus Battle.

Билеты раскупаются моментально. Успейте приобрести!

– Касса в ТЦ “Валентина”

– Касса в гипермаркете “Лента”

– Касса во Владимирской Филармонии

– Касса в фойе Арт-дворца

– Клуб STUDIO

Время: 6 апреля, 19 часов

Место: клуб STUDIO

Юлия Митина