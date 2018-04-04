Готовим почву на садовом участке к посадке

Работы по подготовке почвы следует начинать, когда земля достаточно просохнет и прогреется. Почва считается пригодной к обработке, если температурой воздуха установилась в пределах 10-15 градусов тепла. Мой дед использовал такой способ для проверки готовности грунта: сжимал в кулаке ком земли, и если он на раскрытой ладони рассыпался на куски – брался за лопату.

Если вы не подготавливали грядки под зиму, то с приходом тепла необходимо будет перекопать участок, удаляя корни сорняков. Проводить процедуру следует после обеда, когда верхний слой почвы достаточно прогреется. После переворачивания нагреется и нижний слой.

Влажные комья земли обязательно разбивают, поскольку, когда они высохнут и окаменеют, справиться с ними будет очень трудно. Перекопанную грядку нужно разрыхлить граблями, чтобы уменьшить потери влаги. Остатки растительности можно отправлять в компостную яму.