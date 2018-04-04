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Готовим почву на садовом участке к посадке

Три важнейшие процедуры апреля

  1. Три важнейшие процедуры апреля

    Самым важным и трудоемким делом весной является подготовка почвы на огороде. Дачников ждет перекопка оттаявшей и подсохшей земли, обработка почвы от вредителей и возбудителей болезней. А также необходимо внесение органических и минеральных удобрений.  От своевременности и качества этих работ в дальнейшем зависят здоровье и урожайность огородных насаждений. Владимирский садовод Марина Петухова рассказывает, как правильно подготовить на даче почву к посадкам.

  2. Перекопка земли

    Работы по подготовке почвы следует начинать, когда земля достаточно просохнет и прогреется. Почва считается пригодной к обработке, если  температурой воздуха  установилась в пределах 10-15 градусов тепла. Мой дед использовал такой способ для проверки готовности грунта: сжимал в кулаке ком земли, и если он на раскрытой ладони рассыпался на куски – брался за лопату.

    Если вы не подготавливали грядки под зиму, то с приходом тепла необходимо будет перекопать участок, удаляя корни сорняков. Проводить процедуру следует после обеда, когда верхний слой почвы достаточно прогреется. После переворачивания нагреется и нижний слой.

    Влажные комья земли обязательно разбивают, поскольку, когда они высохнут и окаменеют, справиться с ними будет очень трудно. Перекопанную грядку нужно разрыхлить граблями, чтобы уменьшить потери влаги. Остатки растительности можно отправлять в компостную яму.

     

  3. Смена почвы в теплице

    Грунт в теплице необходимо периодически менять, даже если соблюдается севооборот. Если планируете выращивать те же растения, что в прошлом году, – процедура обязательна.

    Верхний слой почвы отправляют в компостную яму и заменяют его готовым перегноем. Можно засеять грядки в теплице ранней зеленью и редисом. Через месяц снимете с них урожай и высадите на их место рассаду овощей.

  4. Обработка от вредителей и болезней

    Я придерживаюсь экологического земледелия. Провожу обработку почвы от болезней и вредителей настоями и отварами растений с инсектицидными свойствами. Это могут быть лук, чеснок, полынь, календула.

    Развожу крепкие настои трав в горячей воде и проливаю грядки этим настоем. Таким образом провожу и термическое обеззараживание почвы.

  5. Внесение удобрений

    В процессе подготовки почвы необходимо вносить органические и минеральные удобрения, если этого не было сделано по осени. Я отдаю предпочтение органическим удобрениям, поскольку синтезированные лишь временно подкармливают растения, но не улучшают качество грунта.

    Использую в основном компост собственного производства. Беру 1-2 ведра компоста на 1-2 метра земли.

     

    Автор: Татьяна Лысова
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