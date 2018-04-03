Самые дорогие квартиры Владимира

Цена за такие квартиры для человека со средней зарплатой звучит, как приговор. Но читаем же мы про дорогие машины, украшения «звёзд», раритетные вещи, стоимость которых превышает число с шестью нулями. Вот и к этим данным отнесёмся с чисто познавательными целями, простительными для любознательных людей. Итак – самые дорогие квартиры города Владимира, объявление о продаже которых мы нашли в Интернете.

Жизнь с охраной

Первая на очереди самая «бюджетная» из всего нашего списка. 5-комнатная квартира на ул. Воровского, 4, общей площадью 253 кв. метров. Стоит 17 миллионов 800 тысяч рублей. Как утверждает владелец, здесь есть за что платить. Квартира 2-уровневая. Кухня-гостиная, детская, кабинет, гардеробная, два туалета и много чего еще. Особенность этой квартиры на фоне других – мансардные окна. И всё это – под охраной. В доме она круглосуточная. К квартире прилагаются три парковочных места. Я бы купила, да есть одно обстоятельство. Нет, даже не деньги. Как подумаю, что всё это придётся убирать…

Шкафы в подарок

Следующая по возрастанию цен – 8-комнатная квартира на улице Горная, 5. Стоит красавица ровно 18 миллионов. Исторический центр города, прекрасный вид на реку. Снимки с закатами и восходами солнца украсят хозяйский Инстаграм. Продавец обращает внимание, что все отделочные материалы исключительно натуральные. Давайте посчитаем, что ими украсили: 2 кухни, 4 туалета, 2 лоджии, сауну. Не считая комнат, конечно. В доме подземный гараж на два авто и индивидуальное газовое отопление. Хозяин уточняет, что при продаже вся встроенная техника и кухонный гарнитур останутся в квартире. Торг уместен. Сколько можно скинуть в данном случае, не имею представления.

Торг уместен

На Октябрьском проспекте, 25, продается квартира за 19 миллионов рублей. Это тот самый дом с большими окнами, что стоит за зданием администрации области. Квартира двухуровневая со «вторым светом». Сейчас она отделана не вся, поэтому будущим хозяевам еще придется вложиться в ремонт. Высота потолков в гостиной 6 метров благодаря большим панорамным окнам. Есть 6 комнат, 3 туалета, холл, гардероб, гостиная и спальни. Ещё парковка и во дворе – детская площадка. Продавец согласен на торг.

Всё включено

И, наконец, изюминка на нашем торте запредельно дорогих квартир – семикомнатные хоромы. Цена – осторожно, сердечники! – 40 миллионов целковых. Таунхаус продается с мебелью. А также с собственным гаражом на две машины, охлаждаемым погребом, бассейном, сауной, бильярдом и камином в гостиной. Общая площадь этого богатства – 464,7 кв. метров. Хорошо проводить квесты, праздничные балы и светские рауты. Кому это позарез надо – пожалуйста. То, что вы искали!

Автор: Юлия Митина