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Самые дорогие квартиры Владимира

«Призыв» приценился к недвижимости

Цена за такие квартиры для человека со средней зарплатой звучит, как приговор. Но читаем же мы про дорогие машины, украшения «звёзд», раритетные вещи, стоимость которых превышает число с шестью нулями. Вот и к этим данным отнесёмся с чисто познавательными целями, простительными для любознательных людей. Итак – самые дорогие квартиры города Владимира, объявление о продаже которых мы нашли в Интернете.

Жизнь с охраной

Первая на очереди самая «бюджетная» из всего нашего списка. 5-комнатная квартира на ул. Воровского, 4, общей площадью 253 кв. метров. Стоит 17 миллионов 800 тысяч рублей. Как утверждает владелец, здесь есть за что платить. Квартира 2-уровневая. Кухня-гостиная, детская, кабинет, гардеробная, два туалета и много чего еще. Особенность этой квартиры на фоне других – мансардные окна. И всё это – под охраной. В доме она круглосуточная. К квартире прилагаются три парковочных места. Я бы купила, да есть одно обстоятельство. Нет, даже не деньги. Как подумаю, что всё это придётся убирать…

Шкафы в подарок

Следующая по возрастанию цен – 8-комнатная квартира на улице Горная, 5. Стоит красавица ровно 18 миллионов. Исторический центр города, прекрасный вид на реку. Снимки с закатами и восходами солнца украсят хозяйский Инстаграм. Продавец обращает внимание, что все отделочные материалы  исключительно натуральные. Давайте посчитаем, что ими украсили: 2 кухни, 4 туалета, 2 лоджии, сауну. Не считая комнат, конечно. В доме подземный гараж на два авто и индивидуальное газовое отопление. Хозяин уточняет, что при продаже вся встроенная техника и кухонный гарнитур останутся в квартире. Торг уместен. Сколько можно скинуть в данном случае, не имею представления.

Торг уместен

На Октябрьском проспекте, 25, продается квартира за 19 миллионов рублей. Это тот самый дом с большими окнами, что стоит за зданием администрации области. Квартира двухуровневая со «вторым светом». Сейчас она отделана не вся, поэтому будущим хозяевам еще придется вложиться в ремонт. Высота потолков в гостиной 6 метров благодаря большим панорамным окнам. Есть 6 комнат, 3 туалета, холл, гардероб, гостиная и спальни. Ещё парковка и во дворе – детская площадка. Продавец согласен на торг.

Всё включено

И, наконец, изюминка на нашем торте запредельно дорогих квартир  – семикомнатные хоромы. Цена – осторожно, сердечники! –  40 миллионов целковых. Таунхаус продается с мебелью. А также с собственным гаражом на две машины, охлаждаемым погребом, бассейном, сауной, бильярдом и камином в гостиной. Общая площадь этого богатства – 464,7 кв. метров. Хорошо проводить квесты, праздничные балы и светские рауты. Кому это позарез надо – пожалуйста. То, что вы искали!

Автор: Юлия Митина

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Обсуждение 2

  • горожанин:
    04.04.2018 в 08:04

    А вот таунхаус за такие бабки могли бы и с автомобилем вместе продать…. А вообще, кдивляюмь, неудели винашем городе есть такие богачи？

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  • Фигантроп:
    04.04.2018 в 08:36

    Фига долбоящеры. Нафиг она нужна за такие деньги

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