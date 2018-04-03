Максим Рыбаков: «Повара – ужасные обжоры. Мы едим все и всегда»

Конкурс «CHEF A LA RUSSE 2018» прошел. Наша команда вернулась к повседневной жизни. Мы встретились с капитаном команды Романом Захаровым и тренером Максимом Рыбаковым, чтобы задать несколько вопросов.

– Конкурс уже прошел, вы выдохнули. Можно спокойно оценить – как всё было?

Роман: К подготовке были вопросы. Конкурс начинался ровно в 9 утра, а мы зашли буквально за 20 минут до начала, раньше просто не запускали. Очень быстро и нервно подготавливались. Потом нас еще ожидал сюрприз с этапом «Черный ящик».

Максим: Да, для всех был сюрприз, потому что условия конкурса резко поменялись. Мы могли использовать исключительно продукты из «черного ящика», не добавляя свои. Эта такая шутка одного из судей. Мы справились, как могли, но такого поворота, конечно, не ожидали. В прошлом году у нас было время подготовить себе рабочее место. Достать из упаковки продукты, всё разложить. В этом году времени не было ни на что.

Роман: Плюс к тому мы раньше не работали на том оборудовании, которое было на конкурсе. Нужно было ещё технически разобраться и привыкнуть.

– Максим, вопрос к вам. Команде конкурс нужен для известности, для наработки опыта. Вы – именитый шеф-повар! Почему вы в этом участвуете?

Максим: Мне просто скучно (смеется). На самом деле для меня это тоже развитие, ведь каждый раз команды привозят новые интересные блюда. Этот конкурс сильно затягивает.

– Берете что-то новое для себя?

Роман: Конечно! Участвуют 40 команд, у каждого свои местные продукты, свои взгляды на приготовление и кулинарные традиции. Это очень интересно. Поэтому к каждому присматриваешься, приглядываешься.

– Другие команды – это только соперники? Или все-таки друзья?

Роман: Конечно, конкуренция была. Во время конкурса все в напряжении, но никто друг другу соль в блюда не сыпет (смеется). Мы очень дружески и спокойно общались после конкурса. Напряжение тогда уже спало и разговор складывался легко.

– Вы готовите дома? Жены дотягивают до вашего уровня?

Максим: На самом деле, домашняя кухня не очень сложная. Компетенции у всех хватает. Главное – качественные продукты. У нас не так много выходных для домашней готовки. Я чаще всего готовлю с детьми. Вчера вот печенки делали.

Роман: У меня наоборот. Дома всё делают жена и дочка.

Максим: Учитывая, что жена у тебя повар, конечно, претензий у тебя к ней нет.

Роман: Да! Мы любим домашнюю обычную пищу. Когда возвращаешься домой поздно, нет смысла готовить что-то серьезное. Так, картошечку пожарим и все.

– А вредных пристрастий в еде нет? Бургер иногда не хочется?

Роман: Повара вообще всеядные люди. Но поскольку мы много двигаемся, толстяков среди нас немного.

Максим: Повара – обжоры просто-напросто. Во время готовки обязательно что-то перехватываешь. Я вообще вечно что-то жую, как лошадь (смеется). Поэтому полноценного обеда или завтрака у нас обычно нет. Только вот под вечер дома включается «ночной дожор».

– Кто, по вашему мнению, лучше готовит – мужчина или женщина?

Максим: Мужчина. Дело в том, что он готовит профессиональней. Женщины готовят интуитивно, чаще всего они не анализируют и не задумываются, как готовят, но при этом делают всё очень вкусно. А мужчины по своей натуре аналитики. Поэтому они «докапываются» к блюдам.

– Часто пересаливаете пищу?

Максим: Да, бывает такое. Недавно что-то дома пересолил.

Роман: Я чаще всего, наоборот, недосаливаю. Каждый раз ещё и вкусы меняются. Утром попьешь кофе и пойдешь пробовать борщ – покажется нормально. А попьешь молока – покажется пересоленный. Тут сложно.

Максим: Надо ориентироваться на вкус людей. Повар приготовил, предложил блюдо гостям. Если их всё устраивает, значит, повар успешен. Если нет, то свободен.

– Вкусное блюдо – чаще всего простое?

Максим: Знаете, это как с музыкой. Простые мелодии хороши, но сложная оркестровая музыка круче. Тут такая же ситуация. Простые вкусы – самые мощные, потому что мы их знаем с детства. Мы на них ориентируемся. Они же в основе всех «сложносочиненных композиций» стоят.

– Какие ваши любимые блюда в плане приготовления?

Максим: Наверное, рыба. Просто берешь тунца и соевый соус. Или обычная гречка с топленым маслом. Прекрасно!

Роман: Однозначно стейк. Приятно готовить. А поесть потом – сплошное удовольствие.

– Что-то новенькое от вас ждать в ближайшее время?

Максим: У нас в начале лета будет открытие новой площадки. Там будут мангалы, коптильня, гриль. Рассчитано на 150 человек, с летним выходом. Вид на Суздальский кремль. Готовим пока меню. А ещё на всех наших площадках скоро будут представлены новые, очень классные десерты. Это будет бомба. Всё – летом. Ближе к делу расскажем подробнее.

Автор: Юлия Митина