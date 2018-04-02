Как правильно провести Страстную неделю

Последняя неделя перед Пасхой завершает пост и посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Называется она Страстной из-за страданий (страстей) Сына Божьего перед своей гибелью. Каждый ее день считается святым днем. Чтобы подчеркнуть особенность и важность каждого дня Страстной недели, к его названию добавляют слово «великий».

Это дни посещения всех уставных богослужений и самого строгого поста. Разрешены только хлеб, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. Из напитков предпочтительны вода, настои или отвари трав, ягод, фруктов с медом.

В народе эту неделю еще называют Чистой седмицей. Ее ритуалы больше всего направлены на духовное и телесное очищение. В этот период начинаются все приготовления к Пасхе.