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Бег: инструкция по применению

Секреты полезных тренировок

  1. Наш эксперт

    В последние 5 лет популярность бега во всем мире растет немыслимыми темпами. В погоне за модными тенденциями многие часто теряют главную спортивную идею – укрепить здоровье и повысить качество жизни. Как тренироваться с умом и избежать самых распространенных ошибок, расскажет профессиональный спортсмен, мастер спорта по лёгкой атлетике (марафон), основатель и тренер владимирской школы бега InstaRUN Артем Куфтырев.

  2. Позаботьтесь о правильной технике

    Начинающим бегунам намного проще освоить азы беговой механики, включив в свои тренировки специальные упражнения, формирующие гармоничный беговой шаг. Что не скажешь о тех, кто бегает уже давно и имеет некоторые нарушения в технике, которые впоследствии обязательно приведут к травмам.

    Основные правила:

    – мягкое приземление на переднюю часть стопы;
    – нога ставится на опору под центром тяжести тела;
    – сохраняется небольшой наклон корпуса вперед;
    – сохраняется максимальное расслабление и упругость во всем теле.

  3. Узнайте свои индивидуальные зоны интенсивности

    Как бы это ни казалось странным, но многие, особенно начинающие, не умеют бегать медленно, загоняя себя на тренировках изо дня в день. В итоге просто отказываются от занятий с накопившейся неприязнью к бегу. Главный орган бегуна – это сердце, поэтому позаботьтесь о его здоровье в первую очередь! Существует множество способов измерить свои зоны интенсивности как самостоятельно, так и с помощью современных технологий. Чтобы понимать, какую нагрузку вы можете себе позволить, важно знать, как отреагирует на нее ваше сердце. А подобные измерения как раз и позволят выстроить эффективную программу подготовки.

  4. Добавьте силовые тренировки

    Сам по себе бег развивает все необходимые системы организма. Если же вы хотите прогрессировать быстрее, добавьте в свои тренировки специальные упражнения, дополнительно развивающие рабочие группы мышц и связки. К тому же это будет отличным подспорьем в профилактике травм и ускорит освоение правильной техники бега.

  5. Заявитесь на забег

    Многим не хватает дисциплины и терпения для того, чтобы превратить занятия спортом в привычку. Независимо от вашей конечной цели подобные обязательства могут поспособствовать более твердому поддержанию ритмичности занятий.

  6. Позвольте себе побыть одному

    Если вы работник умственного труда или ваши будни наполнены высоким уровнем стресса – легкая вечерняя пробежка для вас будет как “клининговая компания”, которая позволит разложить мысли по полочкам, очистить голову от лишней суеты и напряжения и вернуться домой обновленным и свежим!

  7. Не сравнивайте себя с другими!

    Каждый из нас уникален по-своему. Кто-то талантлив, а кто-то трудолюбив, у других большой опыт, а у кого-то могут быть некоторые ограничения. Если и стоит с кем-то сравнивать, так это только с собой – вчерашним, сегодняшним и завтрашним. И подумать о том, на что вы готовы, чтоб изменить свою жизнь в лучшую сторону!

    Автор: Егор Бодров
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