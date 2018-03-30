Умершие 400 лет назад сёла нашли под Камешково

Владимирский край несколько веков назад выглядел совсем иначе, нежели теперь. Там, где ныне расположены большие поселки или даже города, росли дремучие леса. И, наоборот, многолюдные города и села по прошествии столетий исчезли, подобно миражу. Иногда о них напоминают старые валы и холмы городищ, руины храмов и остатки аллей заброшенных парков. Но чаще всего от исчезнувших селений на поверхности земли не остается ничего. Недавно на основании средневековых письменных источников специалисты сумели воскресить из небытия историю трех селений в пределах нынешнего Камешковского района.

Владения Ряполовского

Шестьсот лет назад к северо-западу от нынешнего города Камешково существовали три больших села: Урсово, Ковязиково и Караулово. По всей видимости, они входили в число великокняжеских вотчин – то есть были в составе великого княжества Владимирского. После событий смуты первой трети XV столетия (когда за власть боролись великий князь Василий II Васильевич Темный и князь Юрий Дмитриевич Галицкий) эти села были пожалованы князю Дмитрию Ивановичу Ряполовскому.

В многолетней междоусобице три брата Ряполовские – Иван, Семен и Дмитрий – продемонстрировали завидную преданность Василию II. Они фактически спасли его сына и наследника княжича Ивана – будущего великого князя Ивана III, деда Ивана Грозного. За верную службу Василий II наградил братьев имениями из числа великокняжеских вотчин. Села Урсово, Ковязиково и Караулово в тогдашнем Владимирском уезде получил младший из братьев князь Дмитрий Иванович Ряполовский-Стародубский.

Он занимал высокие посты при Василии II. В 1459 году, к примеру, возглавил московское войско, отправленное покорять Вятскую землю. После кончины Василия II и вступления на престол Ивана III (которого когда-то спасали Ряполовские) князь Дмитрий Иванович стал боярином, то есть вошел в состав Боярской думы. Это тогдашний аналог правительства Московского государства. Однако после 1463 года князь скончался.

Подарок монастырю

Детей Дмитрий Ряполовский не имел, поэтому его вдова княгиня Елена щедро раздала значительную часть владений покойного на помин его души. Владимирские села Урсово, Ковязиково и Караулово она передала Суздальскому Спасо-Евфимиеву монастырю, где, скорее всего, Ряполовский и был похоронен. Дарственная грамота на эти села чудом сохранилась до наших дней.

«По приказу государя своего и по духовной грамоте князя Дмитрия Ивановича се яз княгиня его Алена дала есмь в дом Великого Спаса в Ефимьев монастырь на поминок его души и своей души село Ковязиково, да Урсово, да Караулово и с деревнями и с пустошами и с водами и с лесы и со всем, что к ним потягло из старины, куда плуг, соха, топор, коса ходили и с серебром и со всем с тем, что в Ковязикове и на Урсове, и в Караулове ни было княже. Со всем тем в дом Великому Спасу на поминок душам нашим».

Умершие сёла

Позже Караулово, Колязиково и Урсово упоминались ещё в нескольких документах. Потом они захирели, и об этом тоже можно судить по дошедшим до нас письменным свидетельствам. Например, в 1645-1647 годах в писцовых книгах Владимирского уезда упоминается за Спасо-Евфимиевым монастырем в вотчине «пустошь, что было село Караулово у Урсова болота на отлоге, пашни лесом поросло середние земли 30 чети в поле, а в двух потому ж, сена на Одворице и подле болота около той пустоши 250 копен».

Таким образом, в XVII столетии Караулово, которое было сначала селом, потом деревней, а затем вновь селом, запустело. Возможно, его разорили в пору Великой Смуты. Оставшееся на месте бывшего села поле (именно оно именуется «Одворицей») использовалось монастырем в качестве сенокосных угодий. Село Урсово, видимо, перестало существовать еще в XVI веке, возможно, вымерло во время эпидемии чумы.

Ориентир – озеро

В 1764 году после секуляризации церковных имений пустоши Караулово и Ковязиково перешли в ведение Государственной коллегии экономии. В качестве «экономических», то есть фактически казенных имений они упоминаются в экономических примечаниях к Планам Генерального межевания Владимирского уезда в 1780-е годы. На подробных картах Владимирской губернии 1850-х гг. эти пустоши тоже указаны. Таким образом, память о старинных селах сохранялась в нашем крае и два с половиной века после их исчезновения.

Эти карты позволяют уточнить местонахождение сел Караулово, Ковязиково и Урсово. Они находились севернее известного и сегодня Урсова болота, которое тянется от Второво почти до Камешково и, возможно, получило свое название по селу Урсово. Эта вотчина князя Дмитрия Ряполовского располагалась примерно между селом Коверино и нынешним поселком имени Фрунзе. По-видимому, самый близкий существующий населенный пункт к исчезнувшим селам – деревня Макариха. Не исключено, что она прежде входила в приход церкви села Караулово.

То место, где стояло Караулово, можно установить достаточно точно. Так как известна грамота 1462 года великого князя Ивана III боярину князю Дмитрию Ряполовскому, где его вотчина Караулово названа «на озере». Но озеро в тех местах одно – Нерадово примерно в полутора километрах к югу от Макарихи. Прежде славилось своей рыбалкой, а теперь изрядно оскудело рыбой. По всей видимости, на северном берегу Нерадово прежде и находилось село Караулово.

Болотное название

Любопытно, что раньше других исчезнувшее село Урсово осталось увековечено в названиях Урсова болота, ставшего в пору существования СССР центром торфодобычи, озер Большое Урсово и Малое Урсово. Последнее – любимое место летнего отдыха камешковцев. В последнее время его название даже переиначили в Малоурсово.

Так старые архивные грамоты и карты позволили, словно на машине времени, заглянуть в безвозвратно ушедшие времена и воскресить из небытия три села нынешнего Камешковского края. И это почти что чудо…

Николай Фролов

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