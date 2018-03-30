Найти работу поможет JOBSLOOKER

На рынке труда России аналитики отмечают изменения, связанные с перенасыщенностью в одних регионах и недостатком в других. Так, в крупных промышленных центрах и столице трудоустроиться сможет практически каждый нуждающийся, хотя стоит отметить, что далеко не всегда удается найти рабочее место с той заработной платой, о которой человек мечтал. Есть же такие регионы, где в принципе трудно найти работу и вопрос об уровне зарплаты уходит на второй план.

Глобализация внесла позитив в эту сферу. Если человек из так называемого депрессивного района готов выехать в другую часть страны с целью трудоустроиться, для него открывается больше возможностей. Так, можно воспользоваться услугой портала jobslooker, где собраны предложения от работодателей из разных городов России. Еще находясь дома, человек может выбрать предложения, которые соответствуют его ожиданиям и связаться с работодателем, чтобы обсудить особенности сотрудничества. В частности, можно подумать о сезонном варианте: можно выезжать в другой город на месяц или полгода, а затем возвращаться домой и заниматься домашними делами.

Если есть возможность снять или приобрести жилье в новом месте жительства, тогда можно смело договариваться о постоянном трудоустройстве. Такой вариант, конечно, предпочтительнее, потому что человеку не придется надолго расставаться с семьей, ведь ее поддержка очень важна при кардинальной перемене в жизни. Если переезд будет вместе с родными и детьми, он будет менее болезнен, что поможет справиться с временными трудностями и получить мотивацию для хорошего старта на новом рабочем месте.

Для поиска работы Jobslooker станет отличным помощником, так как на портале представлены объявления из всех регионов страны. С помощью фильтра можно отобрать те предложения, которые соответствуют вашим запросам. Так, можно просмотреть актуальные данные по конкретному городу, после чего переключиться на интересующую вас категорию. Это могут быть бухгалтерия, медицинские услуги, торговля, охрана, производство, образование, культура, юриспруденция, страхование, маркетинг. Если молодой человек еще пока не сориентировался, в какой области он хотел бы проявить себя, можно на сайте Jobslooker узнать, какие вакансии стали наиболее востребованными. Вероятно, это ему поможет попасть в тренд и найти место приложения своих сил и талантов.

Егор Рокотов