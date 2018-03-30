Махнем в выходные на острова и к звездам

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Субботний вечер среди звезд
Познавательно-развлекательное мероприятие для детей и взрослых
Всех, кому интересен мир космоса, Владимирский планетарий приглашает провести субботний вечер среди звезд. Впервые для детей и взрослых будет проведен познавательный квест “Космический алфавит” (в 18 и 19 час.). Все участники, успешно выполнившие задания, получат “звездные” подарки! Кроме того, все желающие могут посетить познавательные лекции-сеансы с демонстрацией звездного неба и созвездий: “Метеориты – гости из космоса” (в 19.00) и “Небо над Россией” (в 20.00). При условии ясной погоды возможно наблюдение Луны в телескоп.
В холле планетария работает фотовыставка “Байконур. Отсюда в космос пролегли дороги…”, посвященная истории космодрома Байконур и владимирцам – ветеранам Байконура.
Владимирский планетарий (ул. Большая Московская, 66а)
31 марта с 18 до 21 часа
Цена билета: для детей – 60 руб., для взрослых -70 руб.
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Экскурсия от местных для местных
«Земляки и гости. Часть 3»
На этот раз знаток истории нашего города Александр Смекалов расскажет об известных постояльцах гостиницы “Владимир”, об артисте, влюбившем в себя всю женскую половину страны, о выпускниках духовной семинарии, об узниках Централа.
Это тематическое продолжение серии экскурсий об известных людях Владимира и о тех, кто бывал в нашем городе. Каждая экскурсия самостоятельна и независима от предыдущих, поэтому можно смело прийти, даже если не были на двух предыдущих.
31 марта в 19.00
Запись и подробная информация в официальной группе «ВКонтакте»
Вход свободный
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Незабываемые каникулы
Фильм «Остров исправления» (Россия, 2017 г.)
Выпускной — это самое светлое и трогательное событие. Так думают все, но только не наши герои. Самые продвинутые в 9 «А» классе ди-джей Стас, блогерша Инесса и их друзья считают, что на этом празднике должно быть намного веселей. Вместо грустной песни про школу они включают видеоролик, снятый ими про директора школы, и срывают выпускной. Родители «активистов» принимают жесткое решение: отправить провинившихся на лето в деревню работать на фермерском хозяйстве. Мало того что деревня расположена на острове посреди Оби, откуда так просто не сбежишь, еще и фермер Степаныч, которому им предстоит помогать, – бывший военный. Это точно будут незабываемые каникулы…
Кинотеатр «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г)
1 апреля в 16.00
Вход свободный
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Два чемпиона авторской песни в тяжелом весе
Бардин & Филиппов
Как известно, гора нечасто идет к Магомету. Поэтому событие, которое состоится 1 апреля, вдвойне уникально: к нам идут две горы, две скалы, две глыбищи современной авторской песни –
Роман Филиппов и Алексей Бардин! Их концерт – это жонглирование смыслами, пинг-понг настроения, фейерверк эмоций. А еще это действо музыки, которое вовлекает в себя каждого слушателя и зрителя. Поэтому это не просто концерт. Это – полноценный спектакль со своей драматургией и абсолютной непосредственностью. Восхитительная, чарующая гитара Романа Филиппова, беспощадный импрессионизм его песен, а также захватывающий ритм и точеный слог Алексея Бардина – это концерт-открытие, концерт-погружение, концерт-заклинание на счастье!
Творческая студия “Линия” (ул. Студеная Гора, д. 44а)
1 апреля в 18.30
Цена билета – кто сколько может
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Живописная прогулка по древнему городу
Искусство земли Новгородской
На вернисаже во Владимире представлены работы более 60 маститых новгородских мастеров. Великий город навсегда вошел в их сердца, в их души, в их творчество. Он их постоянное вдохновение. Они не устают любоваться его церквами и соборами, слушать звон колоколов Софийской звонницы и монастырей в его окрестностях, чувствовать, как живет, движется, меняется на их глазах Великий Новгород. И приглашают владимирцев прогуляться по улицам древнего города, запечатленных в их полотнах.
Центр пропаганды изобразительного искусства
Выставка работает с 30 марта до 29 апреля с 10.30 до 19 час.
Цена билета – 50 – 100 рублей
Махнем в выходные на острова и к звездам
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