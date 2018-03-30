Махнем в выходные на острова и к звездам

Познавательно-развлекательное мероприятие для детей и взрослых

Всех, кому интересен мир космоса, Владимирский планетарий приглашает провести субботний вечер среди звезд. Впервые для детей и взрослых будет проведен познавательный квест “Космический алфавит” (в 18 и 19 час.). Все участники, успешно выполнившие задания, получат “звездные” подарки! Кроме того, все желающие могут посетить познавательные лекции-сеансы с демонстрацией звездного неба и созвездий: “Метеориты – гости из космоса” (в 19.00) и “Небо над Россией” (в 20.00). При условии ясной погоды возможно наблюдение Луны в телескоп.

В холле планетария работает фотовыставка “Байконур. Отсюда в космос пролегли дороги…”, посвященная истории космодрома Байконур и владимирцам – ветеранам Байконура.

Владимирский планетарий (ул. Большая Московская, 66а)

31 марта с 18 до 21 часа

Цена билета: для детей – 60 руб., для взрослых -70 руб.