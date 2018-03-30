Кушай, чтобы худеть

После десятилетних экспериментов на себе ты убедилась, что голодание, разгрузочные дни и монодиеты в борьбе с лишним весом не помогают. С трудом сброшенные килограммы возвращаются, да еще и с друзьями. Жесткое ограничение в пище заставляет организм переходить в режим накопления. Длительный отказ от любимых вкусностей заканчивается срывом и перееданием.

Современная диетология предлагает новую систему питания. О том, как сбросить лишний вес и остаться стройным на долгие годы, рассказывает известный врач-диетолог Маргарита Королева.