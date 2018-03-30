Кушай, чтобы худеть

-
Принципы правильного питания
После десятилетних экспериментов на себе ты убедилась, что голодание, разгрузочные дни и монодиеты в борьбе с лишним весом не помогают. С трудом сброшенные килограммы возвращаются, да еще и с друзьями. Жесткое ограничение в пище заставляет организм переходить в режим накопления. Длительный отказ от любимых вкусностей заканчивается срывом и перееданием.
Современная диетология предлагает новую систему питания. О том, как сбросить лишний вес и остаться стройным на долгие годы, рассказывает известный врач-диетолог Маргарита Королева.
-
Главный принцип - сбалансированность
Придерживайтесь 5-разового питания: три основных приемов пищи и два перекуса. Если вы пропускаете завтрак и что-то забрасываете на ходу, высока вероятность переесть вечером. Организм не обманешь: перед сном он постарается добрать все, что ему не дали утром и днем. К тому же чем больше перерывы в еде — тем медленнее ваш метаболизм.
Объем желудка составляет в среднем 400 мл. В основные приемы пищи количество съеденного и выпитого не должно превышать эту цифру. Чай, кофе и другие напитки лучше употреблять спустя полчаса после еды. В качестве перекуса достаточно съесть яблоко или грушу, либо небольшую горстку орехов.
-
Потребляйте достаточное количество белка
Белок — это основа мышц. Нашему организму очень сложно переработать белок в жир, поэтому для фигуры он безопасен. Плюс надолго дает вам чувство сытости.
Богатая белком пища — это мясо, рыба, морепродукты, творог, яйца, все бобовые культуры. На обед совместите сложные углеводы с белком, а вот на ужин выберете исключительно белковое меню. Сложные углеводы содержат цельнозерновые каши и макароны из муки твердых сортов пшеницы.
Не отказывайтесь от углеводной пищи. Каша с фруктами и ягодами или натуральные мюсли с орехами и медом – лучшие варианта завтрака. Они обеспечат вас энергией до обеда. Балуй себя и любимыми сладостями, но только в первой половине дня и в умеренных количествах.
-
Горячий помощник в борьбе с лишними килограммами
На пути к стройности подружись с зеленым чаем. Доступный и полезный напиток помогает мягко выводить из организма накопившиеся токсины и шлаки, активизирует процесс пищеварения и устраняет чувство повышенного аппетита. Он содержит множество витаминов и необходимых нашему организму микроэлементов.
Для получения необходимого эффекта нужно выпивать не менее трех чашек зеленого чая объемом 200 мл. Употребляй его в чистом виде, хотя ложечка меда станет не только приятным, но и полезным дополнением.
Автор: Татьяна Лысова
Кушай, чтобы худеть
Просмотры:
Обсуждение