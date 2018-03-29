Модное преображение: выбираем новые туфли

Самый простой способ поднять себе настроение этой холодной весной – купить новые туфли. Ибо женщине для счастья нужно ровно на одну пару больше, чем у неё есть. К покупке я советую отнестись… максимально безответственно! Просто идите в магазин и купите яркую, необычную, истинно ВАШУ пару. Тем более в этом сезоне в моде насыщенные цвета, необычные принты и крупные украшения даже на кроссовках.
Четвертая героиня акции “Модное преображение” – настоящая фанатка обуви. Екатерина с радостью приняла мое приглашение на экскурсию по одному из самых модных магазинов Владимира – “CV COVER“. И вот что из этого получилось:
На этом наша весенняя акция “Модное преображение” закончилась. Спасибо всем, кто присылал нам письма! У нас еще будет много интересных проектов, в которых вы сможете принять участие. И помните – вы прекрасны!
Партнеры акции “Модное преображение”:
Cалон обуви и асксессуаров CV COVER
ул. 850-летия, д. 7
Тел.: (4922) 666-777
Пицца-бар “Франки Фэп“
ул. Большая Московская, 15
Тел 8 (960) 730-55-55
Такси “Тройка“
Тел. 35-35-35
Салон дизайнерской одежды GLANCE
Торговые ряды, 1-й этаж
ул. Большая Московская, 19а
Тел. (4922) 77-91-10
Магазин цветов и декора “КРАСНОВА“
ТЦ “Ашан”
ул. Тракторная, 45а
Тел. 8 (904) 652-75-08
С любовью, МоднаЯ
Фото: theluxurycloset.com
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