Модное преображение: выбираем новые туфли

Самый простой способ поднять себе настроение этой холодной весной – купить новые туфли. Ибо женщине для счастья нужно ровно на одну пару больше, чем у неё есть. К покупке я советую отнестись… максимально безответственно! Просто идите в магазин и купите яркую, необычную, истинно ВАШУ пару. Тем более в этом сезоне в моде насыщенные цвета, необычные принты и крупные украшения даже на кроссовках.

Четвертая героиня акции “Модное преображение” – настоящая фанатка обуви. Екатерина с радостью приняла мое приглашение на экскурсию по одному из самых модных магазинов Владимира – “CV COVER“. И вот что из этого получилось:

На этом наша весенняя акция “Модное преображение” закончилась. Спасибо всем, кто присылал нам письма! У нас еще будет много интересных проектов, в которых вы сможете принять участие. И помните – вы прекрасны!

Партнеры акции “Модное преображение”:

Cалон обуви и асксессуаров CV COVER

ул. 850-летия, д. 7

Тел.: (4922) 666-777

cover33.ru

Пицца-бар “Франки Фэп“

ул. Большая Московская, 15

Тел 8 (960) 730-55-55

Такси “Тройка“

Тел. 35-35-35

Салон дизайнерской одежды GLANCE

Торговые ряды, 1-й этаж

ул. Большая Московская, 19а

Тел. (4922) 77-91-10

glance.ru

Магазин цветов и декора “КРАСНОВА“

ТЦ “Ашан”

ул. Тракторная, 45а

Тел. 8 (904) 652-75-08

С любовью, МоднаЯ

Фото: theluxurycloset.com