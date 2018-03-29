Как сделать разноцветные экокрашенки к Пасхе

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Применяем только натуральные ингредиенты
Пасхальные яйца должны быть не только красивыми, но и вкусными и безопасными. Поэтому для их окраски лучше всего использовать натуральные ингредиенты. Многие растения, фрукты и овощи имеют природные пигменты, способные окрасить простые белые яйца во все цвета радуги. Кроме популярной луковой шелухи, их источниками являются куркума, свекла, цитрусовые, шпинат и другие продукты. Кулинарный блогер Светлана Баталова рассказывает об окрашивании яиц к Пасхе натуральными ингредиентами.
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Универсальный способ окраски
В кастрюлю налейте холодной воды, добавьте 1 ст. л. уксуса и 1 ст.л. соли. Положите в нее красящий продукт. Доведите до кипения, выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 30-40 минут.
Вымытые яйца комнатной температуры поместите в остывший отвар. На медленном огне доведите до кипения. Варите 15-30 минут до нужного цвета. Выньте их ложкой и остудите под проточной водой.
Если хотите добиться более интенсивного цвета, то положите яйца снова в отвар. Оставьте на более продолжительное время, можно даже на всю ночь. Натуральные пигменты менее активны, и поэтому времени на окрашивание требуется больше, чем обычно.
Окрашенные яйца просушите на бумажном полотенце и смажьте растительным маслом. Затем выложите на блюдо или в корзинку и подайте на стол.
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Все оттенки солнца
Куркума и ромашка позволяют получить различные оттенки нежного желтого цвета. На 1,5 литра воды необходимы 2 ст. л. молотой куркумы или 3 ст.л. сушеных цветков ромашки.
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Яркий оранж
Шафран и морковь дадут прекрасный оранжевый цвет. На 1,5 литра воды берут 2 ст.л. измельченного шафрана или 2 натертые моркови.
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Розовый цвет
Розовые крашенки нам помогут получить обычная свекла и клюква. На 1,5 литра воды возьмите очищенную и натертую большую свеклу или стакан клюквы. Ягоды перед приготовлением отвара нужно помять толкушкой.
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Травяной колер
Шпинат, березовые листья и крапива окрашивают яйца в насыщенный зеленый цвет. На 1,5 литра воды потребуются 200 порезанного свежего или замороженного шпината, или 2 ст.л. измельченных сушеных листьев березы либо крапивы.
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Небесные тона
Приятного голубого цвета нам поможет добиться краснокочанная капуста и цветки каркаде. На 2 литра воды берем крупно нарезанный кочан красной капусты или 3 ст.л. чая каркаде.
Автор: Татьяна Лысова
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