Как сделать разноцветные экокрашенки к Пасхе

В кастрюлю налейте холодной воды, добавьте 1 ст. л. уксуса и 1 ст.л. соли. Положите в нее красящий продукт. Доведите до кипения, выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 30-40 минут.

Вымытые яйца комнатной температуры поместите в остывший отвар. На медленном огне доведите до кипения. Варите 15-30 минут до нужного цвета. Выньте их ложкой и остудите под проточной водой.

Если хотите добиться более интенсивного цвета, то положите яйца снова в отвар. Оставьте на более продолжительное время, можно даже на всю ночь. Натуральные пигменты менее активны, и поэтому времени на окрашивание требуется больше, чем обычно.

Окрашенные яйца просушите на бумажном полотенце и смажьте растительным маслом. Затем выложите на блюдо или в корзинку и подайте на стол.