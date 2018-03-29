Бег: инструкция по применению

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Наш эксперт
В последние 5 лет популярность бега во всем мире растет немыслимыми темпами. В погоне за модными тенденциями многие часто теряют главную спортивную идею – укрепить здоровье и повысить качество жизни. Как тренироваться с умом и избежать самых распространенных ошибок, расскажет профессиональный спортсмен, мастер спорта по лёгкой атлетике (марафон), основатель и тренер владимирской школы бега InstaRUN Артем Куфтырев.
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Позаботьтесь о правильной технике
Начинающим бегунам намного проще освоить азы беговой механики, включив в свои тренировки специальные упражнения, формирующие гармоничный беговой шаг. Что не скажешь о тех, кто бегает уже давно и имеет некоторые нарушения в технике, которые впоследствии обязательно приведут к травмам.
Основные правила:
– мягкое приземление на переднюю часть стопы;
– нога ставится на опору под центром тяжести тела;
– сохраняется небольшой наклон корпуса вперед;
– сохраняется максимальное расслабление и упругость во всем теле.
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Узнайте свои индивидуальные зоны интенсивности
Как бы это ни казалось странным, но многие, особенно начинающие, не умеют бегать медленно, загоняя себя на тренировках изо дня в день. В итоге просто отказываются от занятий с накопившейся неприязнью к бегу. Главный орган бегуна – это сердце, поэтому позаботьтесь о его здоровье в первую очередь! Существует множество способов измерить свои зоны интенсивности как самостоятельно, так и с помощью современных технологий. Чтобы понимать, какую нагрузку вы можете себе позволить, важно знать, как отреагирует на нее ваше сердце. А подобные измерения как раз и позволят выстроить эффективную программу подготовки.
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Добавьте силовые тренировки
Сам по себе бег развивает все необходимые системы организма. Если же вы хотите прогрессировать быстрее, добавьте в свои тренировки специальные упражнения, дополнительно развивающие рабочие группы мышц и связки. К тому же это будет отличным подспорьем в профилактике травм и ускорит освоение правильной техники бега.
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Заявитесь на забег
Многим не хватает дисциплины и терпения для того, чтобы превратить занятия спортом в привычку. Независимо от вашей конечной цели подобные обязательства могут поспособствовать более твердому поддержанию ритмичности занятий.
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Позвольте себе побыть одному
Если вы работник умственного труда или ваши будни наполнены высоким уровнем стресса – легкая вечерняя пробежка для вас будет как “клининговая компания”, которая позволит разложить мысли по полочкам, очистить голову от лишней суеты и напряжения и вернуться домой обновленным и свежим!
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Не сравнивайте себя с другими!
Каждый из нас уникален по-своему. Кто-то талантлив, а кто-то трудолюбив, у других большой опыт, а у кого-то могут быть некоторые ограничения. Если и стоит с кем-то сравнивать, так это только с собой – вчерашним, сегодняшним и завтрашним. И подумать о том, на что вы готовы, чтоб изменить свою жизнь в лучшую сторону!
Автор: Егор Бодров
Бег: инструкция по применению
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