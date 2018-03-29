Бег: инструкция по применению

Начинающим бегунам намного проще освоить азы беговой механики, включив в свои тренировки специальные упражнения, формирующие гармоничный беговой шаг. Что не скажешь о тех, кто бегает уже давно и имеет некоторые нарушения в технике, которые впоследствии обязательно приведут к травмам.

Основные правила:

– мягкое приземление на переднюю часть стопы;

– нога ставится на опору под центром тяжести тела;

– сохраняется небольшой наклон корпуса вперед;

– сохраняется максимальное расслабление и упругость во всем теле.