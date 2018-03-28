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Наш эксперт
Корь. Заболевание распространяется мгновенно. Если у вас в доме живет человек, который заразился, – все обитатели дома считаются носителями заболевания.
Анатолий Уколов, главный врач клиники «МедЭксперт»: «Корь страшна и опасна осложнениями. Они могут привести к печальному исходу. Поэтому прививка от кори – обязательное правило для каждого».
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Вакцинация у детей
По календарю прививка от кори делается в возрасте 1 года и 6 лет. Если ребенка вакцинировали, то до конца школы родители могут не беспокоиться. Если же ваш ребенок болел или отсутствовал во время прививки – обратитесь в поликлинику по месту жительства. Там вам проведут вакцинацию бесплатно.
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Вакцинация у взрослых
Если вы знаете, что прививались, то 15 – 20 лет с момента прививки можно не беспокоиться. Если же вы об этом обстоятельстве не помните (не знаете) или уже прошло больше 20 лет с момента вакцинации, то можно действовать двумя способами. Либо вы идёте в поликлинику по месту жительства, и там вам делают бесплатную прививку. Либо вы можете сдать анализ на наличие антител кори. Он показывает, есть ли у вас иммунитет к этому заболеванию, или же вы можете им заразиться. В соответствии с результатами анализа решите, делать вам прививку или нет. Подробнее об этом смотрите на сайте “Призыв ТВ”.
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Вакцинация после 55 лет
Считается, что в этом возрасте прививаться не нужно, потому как человек либо уже болел корью, либо прививался. Вероятность заражения минимальна.
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Личная просьба
В период возможного заражения призываем вас обратиться в поликлинику по месту жительства или в частную клинику, чтобы привить себя и своего ребенка. Берегите свое здоровье!
Автор: Юлия Митина
Вакцинация от кори: советы врача
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