Вакцинация от кори: советы врача

Корь. Заболевание распространяется мгновенно. Если у вас в доме живет человек, который заразился, – все обитатели дома считаются носителями заболевания.

Анатолий Уколов, главный врач клиники «МедЭксперт»: «Корь страшна и опасна осложнениями. Они могут привести к печальному исходу. Поэтому прививка от кори – обязательное правило для каждого».