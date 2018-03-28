Тест: что вы знаете о «МММ»?

В каком году была основана компания «МММ-инвест»? 1989 1992 1994 Правильно! Неправильно! -

Откуда первоначально взялось название компании «МММ»? От начальных букв слогана «Мы меняем мир» От начальных букв слогана «Мы можем многое» От начальных букв фамилий её основателей: Сергея Мавроди, его родного брата Вячеслава Мавроди и жены брата Ольги Мельниковой Правильно! Неправильно! -

Когда началась продажа акций «МММ»? 1989 1992 1994 Правильно! Неправильно! -

Какой принцип торговли акциями пропагандировала «МММ»? «Деньги вперед» «Было ваше – стало наше» «Сегодня всегда дороже, чем вчера» Правильно! Неправильно! -

Во сколько раз выросла стоимость акций «МММ» за полгода? 25 64 127 Правильно! Неправильно! -

Какая известная мексиканская актриса снималась в рекламных роликах «МММ»? Вероника Кастро Виктория Руффо Люсия Мендес Правильно! Неправильно! -

Кто из героев рекламных роликов «МММ» стал символом 90-х? Простой россиянин Лёня Голубков Одинокая женщина Марина Сергеевна Пенсионеры Николай Фомич и Елизавета Андреевна Правильно! Неправильно! -

Какова была официальная причина ареста главы «МММ» Сергея Мавроди в 1994 году? За мошенничество За неуплату налогов За подделку документов Правильно! Неправильно! -

От какого города баллотировался в Госдуму Сергей Мавроди, чтобы обрести депутатскую неприкосновенность? Пермь Мытищи Йошкар-Ола Правильно! Неправильно! -

В каком году компания «МММ» была официально признана банкротом? 1994 1995 1997 Правильно! Неправильно! -

Сколько человек потеряли свои деньги, вложенные в акции «МММ»? 10-15 тысяч 100-150 тысяч 10-15 миллионов Правильно! Неправильно! -