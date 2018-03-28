Тест: что вы знаете о «МММ»?

В каком году была основана компания «МММ-инвест»?
Правильно!
Неправильно!
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Откуда первоначально взялось название компании «МММ»?
Правильно!
Неправильно!
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Когда началась продажа акций «МММ»?
Правильно!
Неправильно!
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Какой принцип торговли акциями пропагандировала «МММ»?
Правильно!
Неправильно!
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Во сколько раз выросла стоимость акций «МММ» за полгода?
Правильно!
Неправильно!
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Какая известная мексиканская актриса снималась в рекламных роликах «МММ»?
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Неправильно!
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Кто из героев рекламных роликов «МММ» стал символом 90-х?
Правильно!
Неправильно!
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Какова была официальная причина ареста главы «МММ» Сергея Мавроди в 1994 году?
Правильно!
Неправильно!
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От какого города баллотировался в Госдуму Сергей Мавроди, чтобы обрести депутатскую неприкосновенность?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году компания «МММ» была официально признана банкротом?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько человек потеряли свои деньги, вложенные в акции «МММ»?
Правильно!
Неправильно!
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Какой художественный фильм был снят о «МММ»?
Правильно!
Неправильно!
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