Купить машину на одну зарплату

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ВАЗ-21099
Самым бюджетным отечественным средством передвижения на виртуальном ранке Владимира оказалась популярная в свое время 99-я модель ВАЗа. Стоит она всего 25 тысяч рублей. На вид состояние неплохое. Хозяин заменил старую «музыку» в машине, теперь к колонкам можно подключить телефон и флешку. Сейчас она ещё и на новенькой зимней резине. Поэтому не машина, а загляденье. Впервые «девятку» произвели в 1990 году, но предлагаемая модель – 1996 года выпуска. Она ровесница нашей любимой фигуристки Аделины Сотниковой. А с конвейера сходила под песни Валерия Сюткина и Ларисы Долиной – тогда они были в верхних строчках хит-парадов.
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ВАЗ-2115 "Самара"
Далее по ценовой категории идет сестренка «девятки» – ВАЗ-2115 “Самара”. Стоит она 27 тысяч рублей. Но хозяин предупреждает: автомобиль не держит холостой ход. Значит, в умелые руки нужно отдавать красавицу, чтобы довести её до кондиции! Машине 17 лет. Для тех, кто предан нашему российскому автопрому и любит поковыряться в авто, – отличный вариант. Тем более что владелец предлагает поторговаться. А значит, тысячи 3-4 можно скинуть.
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"Mazda Familia"
В Камешково предлагают недорогую иномарку всего за 22 тысячи рублей. «Мазда Фамилия», 1985 года выпуска. Эта модель из второго поколения в своей серии. Первый выпуск стартовал еще в 1964 году. Так как в Россию эта марка начала поставляться массово только с 1999 года, можно сделать вывод, что автомобиль – чистокровный японец. Внешний вид уже не такой, как был раньше, но хозяин гарантирует, что машина на ходу.
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"Audi 100"
“Audi 100” – легендарная иномарка. Разработкой её занимался немецкий инженер Людвиг Краус. Причем сделал машину не такую, какую хотели видеть руководители концерна (те заказывали аналог «Жука» от Volkswagen). Та машинка, которая сейчас продаётся на наших просторах, стоит 30 000 и была выпущена в 1986-м. Хозяин гарантирует, что она на ходу, у двигателя был недавно капитальный ремонт. Из мультимедиа – только радио. “Audi 100” в своё время имела большой коммерческий успех. Интересно, что на североамериканском рынке автомобиль продавался под маркой “Audi 5000”. Все версии, продаваемые в США, имели 5-цилиндровый двигатель, отсюда и цифра «5000».
Автор: Юлия Митина
Верхнее фото: avtovzglyad.ru
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