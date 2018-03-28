Купить машину на одну зарплату

Самым бюджетным отечественным средством передвижения на виртуальном ранке Владимира оказалась популярная в свое время 99-я модель ВАЗа. Стоит она всего 25 тысяч рублей. На вид состояние неплохое. Хозяин заменил старую «музыку» в машине, теперь к колонкам можно подключить телефон и флешку. Сейчас она ещё и на новенькой зимней резине. Поэтому не машина, а загляденье. Впервые «девятку» произвели в 1990 году, но предлагаемая модель – 1996 года выпуска. Она ровесница нашей любимой фигуристки Аделины Сотниковой. А с конвейера сходила под песни Валерия Сюткина и Ларисы Долиной – тогда они были в верхних строчках хит-парадов.