Космос как коллекция

Скоро будем отмечать День космонавтики. Председатель владимирского отделения организации ветеранов Байконура Михаил Яшуков показал «Призыву» свою коллекцию космических раритетов.

Секрет и верблюд

– О том, что я буду служить на Байконуре, я не то что узнал – догадался, когда сел в самолет во внуковском аэропорту. В 1970 году я с красным дипломом закончил Хабаровское ракетное училище, и мне намекнули, что за отличную учебу меня по распределению отправляют в хорошее место. Секретность была такая, что никому и ничего не говорили наверняка. Потом нас, молодых офицеров, вызвали в Москву в штаб, а там сообщили, что во Внуково ждет самолет. В самолете сказали, что летим в Среднюю Азию. И вот тогда мы поняли, что попадем на Байконур. Впрочем, тогда даже это название было секретным: официально мы ехали на «станцию Тюра-Там».

Первые офицеры, прибывавшие на Байконур в 50-х, жили в землянках, но к нашему приезду город уже был отстроен: были жилые дома, общежития, магазины. А сильнее всего сразу после приезда меня поразили верблюды, которые паслись прямо на дороге, – никогда раньше я не видел ничего подобного. Город же был самый обыкновенный. И сразу же после приезда я начал собирать коллекцию предметов, имеющих отношение к истории Байконура.

Очередь за конвертами

Таких конвертов у Михаила Яшукова набралось несколько десятков. По ним можно отслеживать не только историю космических дат, но и, например, эволюцию почтовых отправлений. Так, первые конверты – короткие, из желтоватой бумаги и с рисунком в один-два цвета, современные, удлиненные появляются только с конца 90-х. Менялись и штемпеля: на первых стоит аббревиатура СССР, затем ее сменяет «Почта России», последние конверты маркированы ГУП «Байконурсвязьинформ».

Значок из невесомости

Другая часть коллекции – значки. Их, в отличие от конвертов с марками, купить было невозможно. Значки делали небольшим тиражом к различным событиям – от конференции до юбилея какого-либо из управлений космодрома – и раздавали причастным строго по предъявлению удостоверения.

Михаил Яшуков показывает самые редкие экземпляры – например, первый значок, на котором появилась надпись «Байконур» (прочие, скрывавшие космодром названия – Тюра-Там, Ленинск, Заря и т.д. – не афишировались и тем более не печатались на значках). Редкий знак «XIV комсомольская конференция космодрома Байконур» украшен странным рисунком: портрет Ленина, а рядом с ним два профиля – в гермошлеме и в буденовке (символизировали, соответственно, космонавта и комсомольца). На значке победителя соцсоревнования 1988 года ракета раскрашена в цвета российского триколора, но Яшуков объясняет: это не нарочно, просто совпало…

Среди стандартных комсомольских значков того времени есть совершенно уникальные – космические. Накануне старта их закладывали в специальный металлический тубус, опечатывали его и передавали командиру экипажа. После возвращения комсомольскими значками, побывавшими в космосе (об этом говорило специальное удостоверение), награждали особо отличившихся на земле – ударников, передовиков и т.д. Это была большая честь и повод для гордости!

– А еще солдаты, которые дежурили на КП, подсовывали космонавтам свои военные билеты для автографов, – смеется Михаил Яшуков. – Но так как после демобилизации их полагалось сдавать, некоторые нарочно «теряли» документ, чтобы сохранить реликвию.

Портрет со звездой

Космонавты не жили на Байконуре постоянно: их привозили перед стартом, а после благополучного приземления доставляли еще раз, для участия в отчетной конференции. В такие дни космонавты, как все, гуляли по городу – и к ним можно было подойти за автографом или попросить сфотографироваться вместе со звездными людьми. Кроме того, на космодроме был фотоотдел, в котором делались снимки для государства, для информационных сообщений в газетах и т.д.

В небольшом городе вроде Байконура легко было выпросить фотографию на память, так что снимки стартующих ракет, портреты космонавтов и прочие архивные кадры хранятся в семейных хрониках многих байконурцев. В альбоме Михаила Яшукова, например, есть нигде ранее не публиковавшаяся фотография Королева, жмущего руку Гагарину, а также «селфи» с Валерием Кубасовым, с которым они познакомились на Байконуре и дружили долгие годы.

7 фактов о космонавтах

1. На орбите Земли рассветы и закаты чередуются через каждые полтора часа, поэтому космонавты встречают рассвет 16 раз в сутки. Это здорово сбивает биоритмы и мешает спать. Именно поэтому космонавты живут по земному гринвичскому времени, к которому привязывают очередность подъемов и отбоев. Просыпаются они по сигналу (мелодии), который подбирают сами. Кстати, со сном в космосе связан еще один интересный факт: в невесомости практически невозможно захрапеть!

2. На орбите космонавты добавляют в блюда соль и перец, разведенные в воде. Это единственный способ приправить еду в условиях невесомости.

3. Позвоночник человека без земного притяжения расслабляется и растягивается. Поэтому космонавты буквально вырастают на 5-8 сантиметров. На земле, правда, уменьшаются обратно.

4. Обратный отсчет при запуске ракеты был позаимствован у кинематографистов. Для нагнетания зрительского напряжения именно такой прием был использован в 1929 году в фильме «Женщина на Луне».

5. Космонавты утверждают, что тяжелее всего после полета заново привыкать к земной гравитации. Многие из них бьют горы посуды, по привычке отпуская тарелки и чашки «парить в невесомости».

6. Из иллюминаторов космонавты могут разглядеть египетские пирамиды, большие аэропорты, города на Земле. А вот Великую Китайскую стену, вопреки бытующему мнению, из космоса не видно.

7. Традиция советских (а потом и российских) космонавтов перед полетом смотреть кинокартину «Белое солнце пустыни» возникла не на пустом месте. Изначально на примере этого фильма космонавтов учили работать с кинокамерой и снимать нужные планы – уж больно хороша в нем операторская работа!

Марина СЫЧЕВА

Использован фотоархив “Призыва”