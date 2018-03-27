Кролик, он же французский баран

Кошки, собаки – это понятно. Это приятно. И традиционно. А некоторые наши земляки водят дружбу с другими животными. Знаю человека, у которого дома живут игуаны. Другой приятель разводит улиток. Популярный фотограф Андрей Николаев никого не разводит. Он просто содержит, любит и ухаживает за одним милым и добрым зверьком – кроликом Банни.

– Банни – породы французский вислоухий баран. Я хотел животное, с которым можно сосуществовать гармонично. С этим ушастиком я успокаиваюсь. Он подходит, просит погладить. Забавный, пушистый – то, что надо.

– Долго друг к другу притирались?

– Нет. Кролики – животные тактичные. Это я понял почти сразу. Когда ему необходимо внимание, он сам подойдет. Может разбудить меня с утра. Ненавязчиво. Это мило и приятно. Я слежу за его воспитанием и стараюсь дрессировать. Учу откликаться на имя и за каждый правильный поступок награждаю вкусняшкой.

– Он у тебя просто так бегает по квартире, не боишься, что испортит тебе ковер?

– Нет, я приучил его к туалету довольно легко. Система, как у других животных. Я вознаграждаю за правильный поступок, а если шалит – сажаю в клетку. Ругать кроликов нельзя. Сейчас он ходит в туалет только в клетке, поэтому я не боюсь выпускать его гулять по квартире.

– То есть с Банни никаких проблем?

– Почему, были. Он, как и любые грызуны, начинал «точить» провода. Но я купил специальные палочки для кроликов и подкладывал ему, когда он нацеливался на кабель. Бани сразу переключался на них.

– Какой у него рацион? Сидит на «ПП»?

– У него в клетке обязательно должно быть сено. Иногда я добавляю морковку, капусту или яблочко, но это по минимуму.

– А когда к тебе приходят гости, Банни готов общаться?

– С новыми людьми Банни знакомится с осторожностью. Если гость в хорошем расположении духа, то и кролик с удовольствием пойдет на встречу. А если настрой у человека негативный – спрячется и общаться не будет.

А вообще он у меня активный парень. Мы ходим с ним гулять, иногда можем посидеть в кафе или в другом общественном месте. На улице очень часто собираются дети и просят погладить Банни. Я не разрешаю, потому что для кролика это очень сильный стресс.

Юлия Митина