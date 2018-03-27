Как правильно пересадить комнатные растения

-
Весна - лучшее время для новоселья
Ваше любимое комнатное растение перестало расти, а земля в горшке постоянно сухая и не удерживает воду. Или часть корневой системы видна на поверхности почвы или в дренажном отверстии. Все это сигналы того, что зеленый питомец нуждается в пересадке в большую емкость и свежую почву. Весна – лучшее время для этого, так как растения готовятся к активному росту. Блогер Анна Атаи рассказывает, как правильно пересаживать комнатные растения.
-
Подготовьте новые горшки, землю и дренаж
Новый горшок должен быть на 1-2 см в диаметре больше предыдущего. Если вы используете горшки, в которых уже были растения, их надо хорошо отмыть теплой водой с мылом – так вы предупредите развитие болезней у нового «жильца».
Для большинства комнатных растений подходит универсальный грунт, который продается в магазинах. Исключение составляют розы, орхидеи, кактусы. Для них приобретайте специальный грунт. В качестве дренажа обычно используют керамзит, который можно купить в цветочных магазинах и в магазинах товаров для дома.
-
Основные правила пересадки
На дно горшка насыпьте 1-2 см дренажа. Сверху положите слой новой земли. Дренаж вместе с землей должны занимать не более четверти высоты горшка.
Вставьте лопатку или широкий нож между земляным комом и стенками горшка. Отделите почву от емкости. Наклоните горшок, захватите растение поближе к почве и аккуратно вытащите его вместе с земляным комом. Осторожно удалите старый грунт и внимательно осмотрите корни растения. Если есть сухие, больные, подгнивающие, то отрежьте их до здоровой части.
Готовое к переселению растение расположите вертикально ровно посередине нового горшка. Засыпьте горшок землей до самого верха. Немного уплотните почву и сразу обильно полейте растение.
Подкармливать его сразу после пересадки не нужно, дайте ему время привыкнуть к новому горшку. Первые подкормки должны быть не раньше, чем через 2-3 недели после пересадки. Как правило, пересадка растения стимулирует его бурный рост.
-
Обновление грунта
Что делать, если почва в горшке истощена, но вы не хотите пересаживать зеленого питомца в большую емкость? Вас устраивает, каких размеров растение достигло и вы хотите остановиться на этом. В таком случае извлеките растение из горшка так же, как при обычной пересадке. Замените землю в горшке на новую. Корневую систему немного обрежьте ножницами, причем старайтесь удалять только тонкие новые корни. Посадите растение в тот же горшок, в котором оно росло раньше.
Очень большие растения невозможно пересадить из-за их размера. Но они также нуждаются в смене почвы на более питательную. Придерживая растение, максимально удалите старую землю из горшка и насыпьте новую. Такую процедуру можно производить дважды в год.
Автор: Татьяна Лысова
Как правильно пересадить комнатные растения
Просмотры:
Обсуждение