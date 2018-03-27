Актеры и музыканты поддержат поэтов

Александр Аладышев, Анна Лузгина, Георгий Девятисильный, Михаил Бабаев и Маргарита Бахитова окончили актёрский курс народного артиста РФ Николая Горохова и уже отметились значительными ролями во Владимирском драмтеатре.

За роль Гамлета великолепный Александр Аладышев неоднократно был награжден призами и дипломами престижных театральных фестивалей. Обаятельной Анне Лузгиной доверены такие классические героини, как Джульетта, Антигона и Эмма Гамильтон.

Страстный Михаил Бабаев отметился в театре ролью Раскольникова и своеобразным рекордом. В постановке «Визит дамы» он исполняет сразу три роли – 7-го, 8-го и 9-го мужей главной героини. В спектакле «Преступление и наказание» также раскрылся незаурядный актерский талант Георгия Девятисильного (Порфирий Петрович) и Маргариты Бахитовой (Сонечка Мармеладова).

Кроме того, в вечере «Поэт и перформанс» примут участие студенты актёрского курса Н. Горохова, также задействованные в постановках драмтеатра. Денис Чистяков играет Олега Кошевого в “Молодой гвардии” и композитора Дика в “Кабаре”. У Ивана Антонова главные роли в спектаклях “Любовь под вязами” и “Раковый корпус”.