Актеры и музыканты поддержат поэтов

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Попасть в окружение муз может каждый
Молодые актеры Владимирского драматического театра в сопровождении Владимирского симфонического оркестра исполнят стихи лучших современных поэтов России. Самые проникновенные произведения Сергея Ганглевского, Олега Чухонцева, Максима Амелина, Бориса Рыжего, Ирины Ермаковой и других прекрасных лириков прозвучат в исполнении Александра Алдашева, Анны Лузгиной, Георгия Девятисильного, Михаила Бабаева, Маргариты Бахитовой, Дениса Чистякова и Ивана Антонова.
Грандиозное событие «Поэт и перформанс» состоится 29 марта в 18.30 во Владимирской областной библиотеке для молодежи (пр-кт Строителей, 23). Вход на мероприятие свободный и бесплатный.
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Актеры: молодые, но опытные
Александр Аладышев, Анна Лузгина, Георгий Девятисильный, Михаил Бабаев и Маргарита Бахитова окончили актёрский курс народного артиста РФ Николая Горохова и уже отметились значительными ролями во Владимирском драмтеатре.
За роль Гамлета великолепный Александр Аладышев неоднократно был награжден призами и дипломами престижных театральных фестивалей. Обаятельной Анне Лузгиной доверены такие классические героини, как Джульетта, Антигона и Эмма Гамильтон.
Страстный Михаил Бабаев отметился в театре ролью Раскольникова и своеобразным рекордом. В постановке «Визит дамы» он исполняет сразу три роли – 7-го, 8-го и 9-го мужей главной героини. В спектакле «Преступление и наказание» также раскрылся незаурядный актерский талант Георгия Девятисильного (Порфирий Петрович) и Маргариты Бахитовой (Сонечка Мармеладова).
Кроме того, в вечере «Поэт и перформанс» примут участие студенты актёрского курса Н. Горохова, также задействованные в постановках драмтеатра. Денис Чистяков играет Олега Кошевого в “Молодой гвардии” и композитора Дика в “Кабаре”. У Ивана Антонова главные роли в спектаклях “Любовь под вязами” и “Раковый корпус”.
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Музыканты: духовые и скрипичные
В вечере «Поэт и перформанс» примут участие два замечательных коллектива солистов Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Это духовой квинтет в составе Александры Майоровой (флейта), Валентины Анисимовой (гобой), Дмитрия Данилова (валторна), Павла Кудряшова (фагот) и Алексея Сергеева (кларнет). А также скрипичный квинтет в составе Людмилы Гамаюновой (скрипка), Елены Макаровой (виолончель), Анны Сербиной (скрипка), Екатерины Смирновой (альт), Ольги Трусовой (альт). Соло на флейте исполнит Василиса Маркина.
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Несколько слов о проекте
«Поэт и перформанс» – очередное мероприятие проекта «Поэт И». Это открытая просветительская площадка для всех, кто неравнодушен к современной поэзии и литературе в целом. Каждый вечер – творческая встреча с мастером слова. Он задуман как своеобразная старт-платформа для молодых поэтов, где они будут услышаны. Для именитых стихотворцев и опытных литературных экспертов проект станет прекрасной возможностью поделиться своим мастерством и открыть для себя новые имена. А для всех любителей поэзии – долгожданной встречей с прекрасным.
Проект «Поэт И» существует с 7 декабря 2017 года на базе Владимирской областной библиотеки для молодёжи. Его душой и организаторами являются владимирские поэтессы Татьяна Клокова и Ирина Колесникова, а также заведующая отделом молодёжного чтения областной библиотеки для молодёжи Ирина Дубиневич.
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Именитые гости
В проекте принимал участие доктор филологических наук, член жюри литературной премии «Русский Букер» Артем Скворцов с разговором на тему «Что такое современная поэзия». О признании таланта в современном мире рассуждали поэты Дмитрий Кантов (Владимир) и Денис Безносов (Москва). Прошла творческая встреча с именитым стихотворцем и литературоведом Игорем Волгиным. С авторской программой приезжала поэтесса и композитор Нина Белых из Нижнего Новгорода.
О прошедших и будущих событиях проекта «Поэт И» можно узнать в соцсети «ВКонтакте».
Автор: Татьяна Лысова
Актеры и музыканты поддержат поэтов
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