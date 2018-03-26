Пять способов покраски пасхальных яиц луковой шелухой

Покупайте яйца только с белой скорлупой, так как цветной пигмент лучше ложится на чистую белую поверхность и не меняет свой цвет. А вот бурые яйца при окрашивании могут кардинально поменять свой цвет. Да и любая краска на них кажется грязноватой.

Яйца перед окрашиванием промойте губкой с мыльным раствором. Луковую шелуху также очистите в проточной воде от пыли и грязи.

Чтобы яйца не лопнули и не потрескались при варке, достаньте из холодильника за 1,5-2 часа до окрашивания. Они за это время согреются, станут комнатной температуры. Тогда и можно приступать к горячим процедурам.

Еще от трещин при окрашивании спасает соль, которую добавляют в воду при варке. Хватает 2 ст. л. соли на 2 литра воды.

Окрашенные яйца натрите растительным маслом. Они станут блестящими, яркими и красивыми.

В процессе окрашивания посуда очень пачкается и отмыть ее практически невозможно. Учитываете это и берите ту, что не жалко.