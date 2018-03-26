Пять способов покраски пасхальных яиц луковой шелухой

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Используем рецепты наших прабабушек
Православная Пасха приходится в этом году на 8 апреля. Крашеные яйца – непременный атрибут пасхального стола, символизирующий возрождающуюся жизнь. Самый популярный способ окрашивания – луковой шелухой. Им пользовались наши бабушки, прабабушки и их прабабушки тоже. Это очень простой и доступный метод, позволяющий получить гамму цвета от светло-желтого до багряно-коричневого с различными рисунками. Кулинарный блогер Светлана Баталова раскрывает секреты окрашивания яиц к Пасхе луковой шелухой.
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Основные правила покраски
Покупайте яйца только с белой скорлупой, так как цветной пигмент лучше ложится на чистую белую поверхность и не меняет свой цвет. А вот бурые яйца при окрашивании могут кардинально поменять свой цвет. Да и любая краска на них кажется грязноватой.
Яйца перед окрашиванием промойте губкой с мыльным раствором. Луковую шелуху также очистите в проточной воде от пыли и грязи.
Чтобы яйца не лопнули и не потрескались при варке, достаньте из холодильника за 1,5-2 часа до окрашивания. Они за это время согреются, станут комнатной температуры. Тогда и можно приступать к горячим процедурам.
Еще от трещин при окрашивании спасает соль, которую добавляют в воду при варке. Хватает 2 ст. л. соли на 2 литра воды.
Окрашенные яйца натрите растительным маслом. Они станут блестящими, яркими и красивыми.
В процессе окрашивания посуда очень пачкается и отмыть ее практически невозможно. Учитываете это и берите ту, что не жалко.
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Все оттенки желтого и бежевого
Возьмите шелуху от 8-10 луковиц и залейте ее двумя стаканами воды. Варите на медленном огне 30-40 минут. Выключите огонь, накройте крышкой и оставьте настаиваться примерно 1 час.
Процедите отвар, освободив его от шелухи, и посолите. Поместите в него яйца комнатной температуры и варите 7-10 минут.
Достаньте их ложкой и охладите в проточной воде. Для получения более насыщенного цвета яйца можно вернуть в настой шелухи и подержать их там до желаемого оттенка. Просушите и смажьте растительным маслом.
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Багряно-коричневый цвет
Возьмите вместительную кастрюлю и положите в ней луковую шелуху. Она должна занимать 2/3 кастрюли. Налейте воду, чтобы она покрывала всю шелуху, и добавьте соль. Яйца комнатной температуры аккуратно закопайте в шелуху. Поставьте кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, убавьте огонь и варите около 2 часов. При необходимости добавляйте воду.
Окрашенные яйца аккуратно достаньте ложкой и выложите на бумажные полотенца. Делайте осторожно, чтобы не обжечься. Когда они остынут, протрите их ватным тампоном, смоченным в растительном масле. Можно украсить яйца готовыми наклейками пасхальной тематики.
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Мраморный окрас
Луковую шелуху нарежьте произвольно различными геометрическими фигурами размером не более 1 см. Таким же образом измельчите обычную бумагу и смешайте ее с шелухой. Яйца комнатной температуры смочите водой и обваляйте в шелухе с бумагой.
Марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань нарежьте квадратами 15 х 15 см. Яйца в шелухе и бумаге оберните марлей. Края ткани завяжите или закрепите нитками так, чтобы шелуха плотно прилегала к стенкам скорлупы. Чем плотнее, тем четче рисунок.
Поместите в кастрюлю оставшуюся шелуху, залейте ее водой и добавьте 1-2 ст. л. соли. Положите в кастрюлю яйца, поставьте на огонь, доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и варите 35-40 минут.
Достаньте яйца ложкой, поместите под проточную холодную воду и снимите ткань. Просушите и смажьте растительным маслом.
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Рисовые крапанки
Интересный рисунок можно получить при помощи той же луковой шелухи и риса. Получаются так называемые крапанки. Для этого яйца комнатной температуры смочите водой, обваляйте в сухом рисе и плотно обмотайте марлей, как в предыдущем варианте.
Поместите в кастрюлю луковую шелуху, залейте ее водой и посолите. Положите в нее подготовленные яйца, доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и варите 35-40 минут.
При помощи ложки выньте яйца из кастрюли, охладите их под проточной водой. Снимите ткань, просушите и смажьте растительным маслом.
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С кружевным рисунком
Рисунки на яйцах можно сделать, используя различный подручный материал. Например, веточки укропа, листья петрушки, других растений и травинки. Можно вырезать фигурки из бумаги. Очень красивым получается рисунок из кружева.
Яйца комнатной температуры смочите водой. В произвольном порядке наложите подготовленный материал. Плотно обмотайте яйца тканью и крепко обвяжите нитками. Поместите в кастрюлю луковую шелуху, залейте ее водой и всыпьте 1-2 ст. л. соли. Положите в кастрюлю яйца и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и варите 35-40 минут.
Выньте яйца ложкой и охладите под проточной водой. Снимите ткань и смажьте растительным маслом.
Автор: Татьяна Лысова
Пять способов покраски пасхальных яиц луковой шелухой
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