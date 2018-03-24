Бизнес под прицелом фотоаппарата

Свой первый фотоаппарат героиня нового выпуска «Кофе ТВ» нашла на дискотеке. На обычную «мыльницу» Алёна Смоляк снимала себя и подругу. Работы выкладывала в интернет. Образы девушек с фантастическим макияжем нравились многим.

А когда на отдыхе у друзей оказалась зеркальная камера, Алёна не смогла устоять перед соблазном. Устроила фотосессию для своей знакомой. Та добавила снимки «ВКонтакт». Алёне отписались незнакомая девушка, и поинтересовалась стоимостью её услуг. Алёна не растерялась – выставила ценник.

И всё завертелось. Сейчас один из самых популярных в городе фотографов шутит: клиенты сами нашли её. Минимум в месяц Алена зарабатывает 70 тысяч рублей и знает, как сделать на фотографии бизнес.

Полина Тарбеева