Обработай дерево по методу Генри Форда

«Качество – это делать что-либо правильно, даже если никто не смотрит» – говорил Генри Форд. Это очень верная позиция. Лично мне она гораздо ближе, чем отечественная хитрость «Кабы не клин да не мох, плотник бы сдох». Кого обманывать-то? Себя? А смысл? Если вы работаете с деревом (с древесиной точнее) – не обманывайте себя. Применяйте антисептики. Или, по-простому, пропитки. Это единственный способ сохранить сделанное тобой на долгие-долгие годы. Чтобы дети и внуки гордились тобой, а не вздыхали: «Да, схалтурил папка (дед), а теперь мучайся – переделывай!».

Пропитки необходимы для того, чтобы сберечь древесину от многих напастей. От плесени, грибков и вредных насекомых. От намокания, пыли, потемнения и ультрафиолетовых лучей. Плюс они затрудняют возгорание. Наконец, просто добавят красоту. Дереву с помощью пропиток можно придать тот цвет, который вам нравится: от благородного морёного дуба до «седины», будто сошедшей со старинных гравюр. А можно и отбелить древесину – в буквальном смысле, если та почернела.

Компания «Мир дерева» – крупнейший поставщик пиломатериалов рынок Владимирской области. Естественно, продаёт она и сопутствующие товары, в том числе антисептики. Закономерно было обратиться к специалистам этой компании, чтобы узнать их рекомендации – какие пропитки лучше покупать.

Кратко проанализируем. Антисептики различаются по химическому составу и назначению. Возьмём первое – состав. Пропитки есть на водной основе – они универсальны. Их можно использовать как внутри, так и снаружи помещений. Они быстро сохнут и не выделяют неприятного запаха. Их можно наносить кистью, валиком или распылителем.

Далее – антисептики на основе растворителей. Они проникают в древесину глубже и быстрее, то есть эффективность их выше. Это очень важно при обработке мест постоянного соприкосновения с влагой – подвальных помещений, к примеру. Но есть минус – резкий запах. Если применяете снаружи зданий – ничего, нормально. А внутри нужно работать с хорошей вытяжкой и (или) при открытых окнах. И, конечно, не распылителем. Кисть, валик – всё.

В любом случае применять пропитку надо при температуре воздуха не ниже минус 5 градусов. Есть некоторые виды «морозоустойчивых» антисептиков – с присадками, но, по словам специалистов, с которыми приходилось общаться, это баловство. Не дело. Да и сами подумайте: на морозе кисточкой махать – оно вам надо?

Имеются пропитки акриловые – защищают древесину от почернения и посинения, насекомых и плесени. Подходят и для наружных, и для внутренних работ. Есть антисептики восковые или воск/масло. Придают благородный матовый блеск, эффективно защищают древесину. Но после их использования любые другие пропитки уже не нанесёшь. Так что – аккуратнее.

Далее, если ранжировать по составу, идут лаки (для придания блеска и защиты от влаги) и морилки (для придания цвета). Но это отдельная песня, ей лучше посвятить отдельное время и место. Здесь мы всё же касаемся профилактической обработки древесины, а лаки и морилки лучше отнести к обработке «финишной».

Обратите внимание. Составы пропиток могут быть одного направления или комплексные. Скажем, какие-то защищают от влаги (водоотталкивающие). Какие-то – от гнили, жучков, плесени, грибков (антисептические). Другие предупреждают возгорание (антипиреновые). А комплексные – от всего сразу. Они дороже. Зато – сделал и забыл.

Что ещё важно? Инструкция! К каждому товару всегда есть инструкция, и в ней указано, как долго действует пропитка. Смотрите только на первую цифру. Не «ведитесь» на посулы продавцов, убеждающих, что именно эта пропитка будет действовать дольше остальных – лет десять. Любые составы с колером, если на обработанную поверхность падают прямые солнечные лучи, выцветают за 3-5 лет. Увы.

Цена… Цена может быть разной. В зависимости от назначения пропитки, марки, производителя. В приложенном видео ценники видны. Вам, главное, нужно определиться с целью – от чего вы хотите защитить древесину, для чего та будет применяться, в каком месте размещаться и та далее. Вся номенклатура рекомендованной продукции – на сайте компании «Мир дерева». Можно проконсультироваться по телефону. Или приехав на место. Специалисты там действительно хорошие – помогут.

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«Мир дерева». г. Владимир, Куйбышева 16а

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Автор: Матвей Кузьмин

Фото: education-web.ru