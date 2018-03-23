Монастырь восстановит ещё одну усадьбу Танеевых

В селе Овсянниково Ковровского района будет восстановлена ещё одна усадьба, принадлежавшая близким родственникам композитора Сергея Танеева. Сделать это намерены монахини – инокини Знаменского женского монастыря. Это единственная иноческая обитель в пределах Коврова. Она находится почти в самом центре города, и сестрам в окружении почти сплошного кольца домов явно тесновато. Поэтому владыка и епархиальное управление дали добро на устройство монастырского подворья. Местом для него определили село Овсянниково, расположенное в 30 километрах восточнее Коврова. Там сохранились пруд и остатки парка при усадьбе Танеевых.

Овсянниково – селение старинное, прежде входившее в состав Стародубского княжества и относившееся к уделу князей Кривоборских. Потом оно длительное время принадлежало помещикам Толмачевым и их родственникам Хотяинцевым. А в первой половине XIX века это имение приобрело семейство Танеевых. От старины, кроме пруда и парка, в Овсянниково осталась каменная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, которую сейчас монастырь активно восстанавливает.

Монастырь уже построил в Овсянниково два дома для подворья и уединенную келью (называемую исихастирион, по-гречески – место безмолвия) для молитвы на берегу пруда, устроил огороды и сенокосы, имеется небольшая козья ферма, где два десятка выхоленных козочек дают вкуснейшее и полезное для здоровья молоко. Трудами сестер запущенный сельский уголок постепенно превращается в образцовое хозяйство. Есть даже кормушка для лосей, запросто забредающих в село из соседнего леса.

Однако трудов там еще предстоит приложить много. И когда игуменья монастыря Афанасия узнала о том, что в Овсянниково существовала усадьба Танеевых, причем тех же самых владельцев, что жили в Маринино, где теперь устроен музей, у неё возникла идея восстановить бывший усадебный дом в Овсянниково. Это здание предполагается использовать как для нужд обители, так и для устройства музея по истории села и овсянниковского храма.

К этой работе подключилась директор Историко-краеведческого музея Ковровского района Элла Фролова, собравшая большой материал по истории села и местного храма. В частности, ею найдено описание овсянниковского имения Танеевых, их дома и многочисленных надворных построек. И, что еще более ценно, уточнено местонахождение танеевской усадьбы в Овсянниково с использованием архивных документов и старых карт, в том числе позапрошлого столетия.

Матушка Афанасия уже провела необходимые консультации с главой администрации Ковровского района Вячеславом Скороходовым, директор Владимирского госархива Наталья Максимова окажет содействие в подборе дополнительной документальной базы, а Элла Фролова вместе с краеведом Николаем Фроловым собираются к будущему лету подготовить издание по истории еще одной танеевской усадьбы.

Поэтому есть все шансы, что на ковровской земле в живописном уголке с многовековой насыщенной историей появится еще один музей. Тем более что асфальтированная дорога в Овсянниково есть, и проехать туда можно круглый год и в любую погоду.

Справка. Знаменский женский монастырь возник на месте существовавшей с конца XIX века Знаменской женской общины, фактически закрытой органами Советской власти в 1920 году. Вторая жизнь общины началась в 2006 году, а в апреле 2011-го обитель официально получила статус монастыря. Тогда же владыка Евлогий, нынешний митрополит Владимирский и Суздальский, возвел настоятельницу Знаменского монастыря матушку Афанасию в сан игуменьи.

Михаил Одинцов

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