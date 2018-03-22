Тест: что вы знаете о Селивановском районе?

В каком году образован Селивановский район?
Правильно!
Неправильно!
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Какой поселок является административным центром Селивановского района?
Правильно!
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Какая птица изображена на гербе Селивановского района?
Правильно!
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В каком году образован поселок Красная Горбатка?
Правильно!
Неправильно!
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Вокруг какого предприятия вырос поселок Красная Горбатка?
Правильно!
Неправильно!
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На какой реке стоит поселок Красная Горбатка?
Правильно!
Неправильно!
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Какое предприятие было крупнейшим производством Селивановского района в годы советской власти?
Правильно!
Неправильно!
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Какое предприятие сейчас является крупнейшим производством в Селивановском районе?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько процентов территории Селивановского района занимают леса?
Правильно!
Неправильно!
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Кого из злодеев победил Илья Муромец на землях нынешнего Селивановского района?
Правильно!
Неправильно!
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Какая порода коров была выведена на территориии Селивановского района?
Правильно!
Неправильно!
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Что охраняют в Селивановском мирмекологическом заказнике?
Правильно!
Неправильно!
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С какой знаменитой минеральной водой сравнивают уникальную селивановскую воду?
Правильно!
Неправильно!
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В каком селе Селивановского района находится подворье Троице-Сергиевой лавры?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году была построена в Красной Горбатке церковь Сергия и Никона Радонежских?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 1
Про коров неправильный задан вопрос. http://ferma-nasele.ru/krasnogorbatovskaya-poroda-korov.html
Это не в п.Красная Горбатке выведена порода коров Красногорбатовская, не путайте!!!