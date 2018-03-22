Модное преображение: создаем весенний образ

Знакомьтесь – Анна, еще одна участница акции “Модное преображение”. В своем письме она рассказала, что хотела бы… “чего-то новенького”. Отлично! Мы готовы выполнить даже самые необычные ваши мечты! Нам на помощь пришли мастера студии “Шелковая“. И вот что получилось:
Это было настоящее модное преображение! Сначала Анну ждал испанский хиромассаж лица. Это очень редкая процедура, особенно во Владимире. Длится она от часа до полутора часов: очень нежно прорабатываются лицо, зона декольте и руки. Испанский хиромассаж оказывает пластифицирующий, лимфодренажный, лифтинговый эффект. При этом вы становитесь спокойными и умиротворенными!
Дальше я передала Анну в руки опытного визажиста и парикмахера-стилиста. Мы решили не перегружать и без того яркую внешность нашей героини и просто подчеркнули ее естественную красоту. По-моему, получился очень гармоничный образ.
И завершили преображение маникюр и парафинотерапия – отличная процедура, после которой руки становятся нежными и ухоженными. Теперь Анна на все 100 % готова к весне!
Студия эпиляции “Шелковая“
пр-кт Ленина, 2
Тел. +7 (930) 220-1115
А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи).
Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции
“Модное преображение”:
– быть старше 18 лет;
– быть готовой к видеосъемкам;
– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;
– указать в письме свой контактный телефон.
Всех участниц ждут приятные сюрпризы от наших партнеров:
Пицца-бар “Франки Фэп“
ул. Большая Московская, 15
Тел 8 (960) 730-55-55
Такси “Тройка“
Тел. 35-35-35
Салон дизайнерской одежды GLANCE
Торговые ряды, 1-й этаж
ул. Большая Московская, 19а
Тел. (4922) 77-91-10
Магазин цветов и декора “КРАСНОВА“
ТЦ “Ашан”
ул. Тракторная, 45а
Тел. 8 (904) 652-75-08
Жду ваших писем!
С любовью, МоднаЯ
Фото: prizyv.ru
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