Модное преображение: создаем весенний образ

Знакомьтесь – Анна, еще одна участница акции “Модное преображение”. В своем письме она рассказала, что хотела бы… “чего-то новенького”. Отлично! Мы готовы выполнить даже самые необычные ваши мечты! Нам на помощь пришли мастера студии “Шелковая“. И вот что получилось:

Это было настоящее модное преображение! Сначала Анну ждал испанский хиромассаж лица. Это очень редкая процедура, особенно во Владимире. Длится она от часа до полутора часов: очень нежно прорабатываются лицо, зона декольте и руки. Испанский хиромассаж оказывает пластифицирующий, лимфодренажный, лифтинговый эффект. При этом вы становитесь спокойными и умиротворенными!

Дальше я передала Анну в руки опытного визажиста и парикмахера-стилиста. Мы решили не перегружать и без того яркую внешность нашей героини и просто подчеркнули ее естественную красоту. По-моему, получился очень гармоничный образ.

И завершили преображение маникюр и парафинотерапия – отличная процедура, после которой руки становятся нежными и ухоженными. Теперь Анна на все 100 % готова к весне!

Студия эпиляции “Шелковая“

пр-кт Ленина, 2

Тел. +7 (930) 220-1115

silk33.ru

А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи).

Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции

“Модное преображение”:

– быть старше 18 лет;

– быть готовой к видеосъемкам;

– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;

– указать в письме свой контактный телефон.

Всех участниц ждут приятные сюрпризы от наших партнеров:

Пицца-бар “Франки Фэп“

ул. Большая Московская, 15

Тел 8 (960) 730-55-55

Такси “Тройка“

Тел. 35-35-35

Салон дизайнерской одежды GLANCE

Торговые ряды, 1-й этаж

ул. Большая Московская, 19а

Тел. (4922) 77-91-10

glance.ru

Магазин цветов и декора “КРАСНОВА“

ТЦ “Ашан”

ул. Тракторная, 45а

Тел. 8 (904) 652-75-08

Жду ваших писем!

С любовью, МоднаЯ

Фото: prizyv.ru