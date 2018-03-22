«Как же меня все достало!»

Что делать, когда не знаешь, как жить дальше? Когда вдруг ясно понимаешь, что существование твое такое же бессмысленное, как жевательная резинка, у которой давно пропал вкус. Герой пьесы Евгения Гришковца «Город» не придумал ничего лучше, как уехать. Не конкретно куда-то, а скорее откуда – из опостылевшего ему Города. Даже не уехать, а, точнее сказать, сбежать.

Спектакль поставил владимирский актер Виталий Панасенко вместе со своими коллегами из театра «Фавор». Он же играет главного героя Сергея Басина, неожиданно запротестовавшего против ритмичного, годами налаженного жизненного уклада. Не радуют его ни уютный дом с заботливой женой, ни стабильная работа с приличной зарплатой и свободным графиком, о которой когда-то он так мечтал.

Казалось бы, совсем невеселая тема – кризис среднего возраста. А спектакль невероятно легкий. Сколько в нем тонкого, почти воздушного юмора! И это правильно! Потому что говорить об этой проблеме на полном серьезе, наморщив философски лоб, нельзя. Ни автор пьесы, ни режиссер, ни актеры не уходят в трагедию, юмор здесь словно спасательный круг.

Все, о чем говорят персонажи спектакля, до боли понятно, просто и удивительно знакомо. Все их эмоции, ощущения, воспоминания – это наши эмоции, ощущения и воспоминания. Мы также «теряем» дни недели, также не замечаем, как пролетает лето, также ловим по ночам зудящих над ухом и не дающих уснуть комаров, с такой же силой ненавидим ремонт. Нам также иногда хочется все бросить и сбежать. Каждый из нас хоть раз в жизни произносил фразу: «Господи, как мне все это достало!». Поэтому и узнаем мы в персонажах себя.

В спектакле четыре основных героя: сам Басин (Виталий Панасенко), его жена Татьяна (Елена Куликова), друг Макс (Сергей Ерофеев) и отец (Владимир Лаптев). Есть еще таксист, появляющийся в финале (Вячеслав Ахмедяров). Все вместе герои выходят на сцену лишь один раз – на поклонах. На протяжении же всего спектакля они появляются по очереди, каждый – для своего личного диалога с Басиным.

Актеры буквально растворились в своих персонажах. Стулья для зрителей в Областном доме работников искусств расположили вокруг игровой площадки. И ты словно находишься внутри пьесы. Кажется, вот-вот вступишь в разговор с ее героями, которые живут среди нас. Хотя Сергей Басин, погрязший в своих депрессивных мыслях, не чувствует настоящей жизни, прекрасной и удивительной. Мечется, упивается своими страданиями, раздражается, рвется на кусочки, тем самым мучая жену.

Героиня прекрасной актрисы Елены Куликовой Татьяна – мягкая, нежная, внимательная. Ей больно от того, что она не может понять причины страдания мужа, но ее попытки разобраться и помочь натыкаются на стену его эгоизма. Да и может ли Сергей что-то более-менее внятно объяснить жене? Он себе-то ничего толком объяснить не в состоянии: «Я не помню момента, после которого весь уклад моей жизни, если это можно назвать укладом, стал бессмысленной чередой каких-то действий… Не было никакого мгновения озарения, прозрения…».

Но почему же тогда все так изменилось? Ведь на самом-то деле все осталось прежним: тот же Город, суматошный в будни и умиротворенный в выходные, те же лица вокруг, тот же друг, просящий взаймы на нескончаемый ремонт… Только раньше Сергей ничего этого не замечал, как не замечают воздух, которым дышат. Он просто жил, зная, что будет завтра, послезавтра, через год, через десять лет. И вот это «знание» стало вдруг невмоготу, предсказуемость эта его и душит, заставляя бежать, «туда не знаю куда». А вдруг именно там, «не знаю где», тот смысл жизни, который почему-то не находится здесь.

«Это как когда смотришь на другой берег реки, и он всегда кажется лучше», – пытается он донести до друга причину своего побега. И как прав и мудр оказывается Макс: «Конечно, сидишь на берегу реки, и от комаров спасу нет, допустим. А на другом берегу, кажется, комаров нету… А их просто не видно…». Только не слышит Сергей Басин друга. Точнее не хочет слышать. Ведь у Макса-то, как ему представляется, есть смысл жизни – его бесконечный ремонт, который и придает жизни оттенок мало-мальской «нормальности». И неважно, что ремонт этот так же ненавистен Максу, как Сергею – осточертевший Город со своим никчемным существованием в нем.

Макс в исполнении Сергея Ерофеева – милый, обаятельный недотепа… Он роняет мобильники в цемент, никак не может закончить затянувшийся ремонт, «теряет» дни недели, а то и целое лето. Откровенный разговор Сергея с Максом насыщен личными обидами, душевными страданиями, жалобами на жизнь, которые перемешаны с забавными подколами, симпатичными шутками, тонкой иронией, заводной песней. И сразу понятно, сколько пива они вместе выпили, сколько песен спели под гитару, сколько раз друг друга сотенкой выручали до зарплаты… Наверное, у каждого из нас есть вот такой вот друг, настоящий, проверенный временем, без которого ты себя уже и не помнишь.

Отец Басина – человек терпеливый и очень мудрый. Ему понятны метания сына. Мало того, он признается, что пережил в свое время этот «бзик» по полной программе: вот так же стоял на грани, так же метался и стремился уехать в никуда. А на вопрос сына, почему же не уехал, отвечает: «Время было другое. У меня вот так долго скулить, как ты, возможности не было…».

Если бы Сергей пришел к отцу за советом, то, возможно, у него был бы шанс оставить все в своей жизни, как есть. Но беда в том, что не за советом он обращается к отцу. «На самом деле, ты все уже решил. А я тебе нужен, только чтобы тебя выслушать и одобрить. Одобрить то, что ты там напридумывал», – сетует отец.

Финал спектакля открытый. Сергей собирает сумку, ловит такси, едет в аэропорт… То, что будет дальше, каждый додумывает сам. Мне кажется, так никуда Басин и не уехал. Покрутился в аэропорту, посмотрел вслед улетающим в бездонную высь самолетам, опять взял такси, может, даже то же самое, и с уже знакомым ушлым водителем-балагуром вернулся в свой Город, лучше и роднее которого нет на свете. Можно убежать, откуда угодно и от чего угодно: от семьи, от ненавистной работы, из опостылевшего Города. Только от себя не убежишь.

Татьяна Лысова

Фото театра “Фавор”