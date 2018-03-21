Выращиваем травяное гнездышко к Пасхе

В старину существовала традиция выращивать к пасхальному столу травяное гнездышко из пшеницы, в котором подавали крашеные яйца. За две недели до Пасхи (она в этом году будет 8 апреля) вы успеете посеять семена и дождаться дружных зеленых всходов. Это очень увлекательный процесс, которым можно заниматься вместе с детьми.