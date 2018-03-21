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Выращиваем травяное гнездышко к Пасхе

  1. Создайте оригинальное украшение для праздничного стола

    В старину существовала традиция выращивать к пасхальному столу травяное гнездышко из пшеницы, в котором подавали крашеные яйца. За две недели до Пасхи (она в этом году будет 8 апреля) вы успеете посеять семена и дождаться дружных зеленых всходов. Это очень увлекательный процесс, которым можно заниматься вместе с детьми.

  2. Подготовьте все необходимое

    Для выращивания травяного гнездышка вам понадобятся семена газонной травы или пшеницы, одноразовые пластиковые тарелочки, вата или бинт.

  3. Высейте семена

    На дно тарелки постелите тонкий слой ваты или бинта. Положите на него плотным слоем семена, чтобы получились густые и пышные всходы. Покройте семена еще одним тонким слоем ваты. Полейте ваше будущее гнездышко.

     

  4. Ухаживайте за гнездышком

    Накройте тарелочку прозрачным полиэтиленовым пакетом и поставьте в теплое, солнечное место, например, на подоконник. Следите, чтобы вата была достаточно увлажнена. Через несколько дней появятся первые всходы.

  5. Уложите в травку пасхальные яйца

    До своей полной высоты пшеница или трава вырастет в течение недели. При необходимости подстригите ее и перед подачей на стол выложите на зеленую полянку пасхальные яйца.

    Автор: Татьяна Лысова

    Фото: holidayseveryday.ru
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