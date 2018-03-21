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Создайте оригинальное украшение для праздничного стола
В старину существовала традиция выращивать к пасхальному столу травяное гнездышко из пшеницы, в котором подавали крашеные яйца. За две недели до Пасхи (она в этом году будет 8 апреля) вы успеете посеять семена и дождаться дружных зеленых всходов. Это очень увлекательный процесс, которым можно заниматься вместе с детьми.
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Подготовьте все необходимое
Для выращивания травяного гнездышка вам понадобятся семена газонной травы или пшеницы, одноразовые пластиковые тарелочки, вата или бинт.
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Высейте семена
На дно тарелки постелите тонкий слой ваты или бинта. Положите на него плотным слоем семена, чтобы получились густые и пышные всходы. Покройте семена еще одним тонким слоем ваты. Полейте ваше будущее гнездышко.
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Ухаживайте за гнездышком
Накройте тарелочку прозрачным полиэтиленовым пакетом и поставьте в теплое, солнечное место, например, на подоконник. Следите, чтобы вата была достаточно увлажнена. Через несколько дней появятся первые всходы.
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Уложите в травку пасхальные яйца
До своей полной высоты пшеница или трава вырастет в течение недели. При необходимости подстригите ее и перед подачей на стол выложите на зеленую полянку пасхальные яйца.
Автор: Татьяна Лысова
Фото: holidayseveryday.ru
Выращиваем травяное гнездышко к Пасхе
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