Владимирцы отказались выпускать антипохмельное мороженое

Владимирским производителям не приглянулась новинка «сладкого рынка» Юго-Восточной Азии – мороженое от похмелья. К перспективе выпускать его здесь, в регионе-33, они отнеслись кисло. Мороженое, получившее забавное название «Держись!», содержит сок конфетного (его ещё называют изюмным) дерева. Как утверждают ботаники, возделывать эту культуру, чьей родиной считается Япония, можно и во Владимирской области. Был бы спрос.

– Нам это не нужно! – уверена директор ЗАО «Перспектива» Людмила Орлянская. – Наша продукция – традиционное мороженое – рассчитана на самый широкий круг покупателей. Мы радуем детей и взрослых вкусным и полезным продуктом. А люди, мающиеся похмельем, – это очень узкий сегмент.

Мало того что узкий – по мнению Людмилы Ивановны, в перспективе он будет ещё скромнее. Любителей залить за воротник во Владимирской области, да и в стране в целом, с каждым годом становится меньше, объём потребления алкоголя падает. Так что выпускать «антипохмельное» мороженое – ошибочный шаг с точки зрения маркетинга.

На «загнивающем» капиталистическом Востоке к этому делу отнеслись иначе. В Южной Корее целая сеть магазинов торгует изделием «Держись!». Мороженое сверху покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри него, как уже говорилось, сок плодов конфетного дерева. Это растение местные жители – не только корейцы, но и китайцы – в качестве лечебного средства после бурных возлияний используют уже сотни лет. А недавно его эффективность подтвердили и американские учёные.

Исследователи Калифорнийского университета получили из конфетного дерева дигидромирицетин (или DHM) – как раз то самое вещество, которое и облегчает жизнь перебравшим гражданам. Опыты свои люди в белых халатах проводили на крысах. Основательно нагрузившиеся алкоголем грызуны приходили в себя в считанные минуты.

Однако нашим землякам уподобляться бедным животным или хотя бы двуногим жителям Корейского полуострова, снимающим головную боль новомодным мороженым, конечно, не стоит. Во-первых, кривая потребления алкоголя во Владимирской области действительно падает – Владимирстат это подтверждает. А во-вторых, если уж приключилась такая беда, лучше использовать проверенные, традиционные методы. Огуречный рассол. Томатный сок. Лимончик. В крайнем случае, можно Михаила Афанасьевича Булгакова вспомнить с его рецептом из «Мастера и Маргариты». Классика, грех не знать!

Матвей Кузьмин

Фото: animalworld.com