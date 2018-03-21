Источник молодильной воды на семи родниках

Примерно в 36 километрах к юго-востоку от Гусь-Хрустального и всего в полутора десятках верст от границы с Рязанской областью на правом берегу речки Колпи находится большое село Черсево, которому уже более пяти с половиной веков. С давних пор оно было известно своим святым источником, который питают сразу семь родников.

«Красный родник»

Характерно, что возникший в 1930-е годы в Черсево колхоз первоначально назывался «Красный родник». Теперь колхоза нет, а вот источник щедро делится вкусной и целебной водой до сих пор. Он стал главной достопримечательностью села.

В Госархиве Владимирской области имеется дело 1950-х и 1960-х гг., где описывается, как советская власть боролась с почитанием черсевских родников, видя в этом религиозную составляющую. Черсевцам и приезжим запрещали ходить к роднику в праздник Святой Пасхи, у источника дежурили дружинники.

Теперь это все в прошлом, у источника стоит часовня Святой Ключ, и набрать воды или даже искупаться там может каждый. По поверью черсевская вода – молодильная, словно в русских сказках. И тем, кто ее пьет или окунается в нее, продлевает жизнь.

Из тьмы веков

Известно, что люди жили в месте нахождения Черсево еще в незапамятные времена. Археологи обнаружили неподалеку от села на берегу реки Колпь две стоянки эпохи неолита. Там нашли кремневые орудия и обломки глиняных сосудов. Одно из поселений, существовавшее несколько тысячелетий назад, имело для той поры значительные размеры – 1800 квадратных метров и могло считаться почти первобытным городом.

В средние века Черсево входило в Муромский уезд. В 1462 году великий князь Василий II Васильевич Темный, внук Дмитрия Донского и прадед Ивана Грозного, в своей духовной грамоте среди прочих многочисленных владений, которые передавал жене и детям, называет и село Черсево в бывшем Муромском княжестве. Ярлык в Орде на Муром и его округу получил еще отец Василия II – великий князь Василий I Дмитриевич в 1392 году. С тех пор Черсево и стало великокняжеским имением.

Дубенские и Хоненевы

После Смутного времени прежняя великокняжеская вотчина Черсево, находившееся в составе Патриаршей области, стало помещичьим селом. А по церковной линии в 1677 году черсевская деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была передана Патриархом Иоакимом в епархию митрополита Рязанского и Муромского Иосифа IV и вошла в состав Владимирской епархии лишь в 1764 году.

Большое селение Черсево принадлежало сразу нескольким помещикам. Например, в 1770-е годы частью села владели Дубенские: статский советник Григорий Алексеевич Дубенский (унаследовавший это имение от умершего брата Семена, владевшего им еще в 1750-е гг.) и его кузен секунд-майор Афанасий Васильевич Дубенский.

Другая часть Черсево принадлежала Хоненевым: отставным гвардии поручикам Александру Ивановичу и Семену Ивановичу (последний в молодости служил в 8-й роте лейб-гвардии Семеновского полка вместе с будущим великим полководцем А.В. Суворовым и одним приказом с ним был произведен в унтер-офицеры). Также черсевской помещицей была сестра Хоненевых Евдокия Ивановна, вышедшая замуж за коллежского асессора Алексея Захаровича Апухтина. Наконец, еще одним совладельцем Черсево являлся помещик Петр Яковлевич Сабуров с дочерьми Евдокией и Прасковьей.

И в дальнейшем село оставалось в собственности сразу у несколько помещиков, поэтому проследить все линии владельцев хотя и возможно, но для этого понадобится специальное исследование. Достаточно сказать, что из старых черсевских вотчинников дольше всех в этом качестве продержались Дубенские.

Гадкие мальчишки

Вслед за майором Афанасием Дубенским его часть Черсево досталась его сыну отставному гвардии прапорщику Ивану Афанасьевичу Дубенскому, который оказался рачительным помещиком и скупил немало имений, в том числе и у своих родственников. В 1800 году ему принадлежало в Черсево 180 ревизских душ (крестьян мужского пола, записанных в ревизской переписи), а всего в этом селе Дубенский владел почти четырьмя сотнями крепостных.

В течение 13 лет подряд, с 1782-го по 1795 год, он избирался на почетный пост меленковского уездного предводителя дворянства. От Ивана Афанасьевича его часть Черсево перешла к младшему сыну прапорщику Николаю Ивановичу Дубенскому, офицеру 6-го пешего казачьего полка Владимирского ополчения 1812-1814 гг. Черсевским имением он владел до начала 1840-х гг. И лишь его сыновья черсевское имение продали.

Введенская церковь в Черсево была деревянной. Последний по времени храм там выстроили в 1785 году еще при Дубенских. Перестраиваемая и неоднократно ремонтируемая эта церковь, представлявшая собой ценный памятник деревянного зодчества (восьмерик на четверике с трапезной), с пристроенной в середине XIX века трехъярусной колокольней простояла в Черсево до 1967 года.

Ее закрыли в 1930-е годы, но во время Великой Отечественной войны открыли вновь. А 12 мая 1967 года черсевские мальчишки развели около церкви костер, от которого старое здание загорелось. Так уникальная постройка, простоявшая 182 года, сгорела дотла. До наших дней сохранились лишь остатки церковной ограды с кирпичными столбами, в пределах которой прежде находилось старое сельское кладбище. Там, в частности, похоронен священник Петр Филиппович Дмитревский, прослуживший в Черсево 41 год – с 1855-го по 1896 год.

Рядом с остатками сельского погоста уцелела старая каменная часовня, построенная еще в XIX веке. Сегодня это самый значительный памятник в селе.

Черсево – Ганновер

Любопытна судьба уроженца села Черсево Дмитрия Флегонтовича Знаменского. Он родился в Черсево в 1899 году в семье местного священника. После учебы в Муромском духовном училище и во Владимирской семинарии в 1924-м сам стал священником. В начале 40-х гг. отец Дмитрий служил в Белоруссии. Когда ее оккупировали немцы, он остался на своем приходе. В 1944 году, опасаясь репрессий (служивших при оккупантах священников судили и отправляли в лагерь на верную смерть), священник Знаменский эмигрировал в Германию, где и остался в составе клира Русской православной церкви за границей.

В течение нескольких лет он служил в лагерях для беженцев из Восточной Европы, а потом стал настоятелем церкви Рождества Христова в городе Ганновере. Митрофорный протоиерей Дмитрий Знаменский скончался 21 октября 1981 года в Ганновере в возрасте 82 лет и был похоронен на русском кладбище в Висбадене – столице федеральной земли Гессен. На его памятнике написано «Черсево – Ганновер», как итог длинного жизненного пути.

Сегодня в Черсево существует Свято-Введенская церковь, устроенная в обычном деревянном, отапливаемом дровами доме, над которым возведена главка с куполом.

Прежде помимо уникального деревянного храма Черсево еще славилось водяными мельницами. Примерно в километре от села при земляной плотине на Колпи стояли две водяные мельницы, одна из которых молола рожь и пшеницу, а вторая – просо. От тех мельниц уже давно ничего не осталось, лишь пруд при плотине радует любителей рыбалки – там водятся немалые щуки, линь, карась, окунь и плотва.

С 1896 года в Черсево действовала школа, которая была закрыта в постперестроечное время. В «лихие 90-е» закрыли и сельскую больницу. Остались лишь родники…

Брошенное село

Из самого Черсево жизнь заметно уходит. Столетие назад там проживали почти 1000 человек в 180 крестьянских дворах. Сегодня черсевцев насчитывается не более 240, да и среди них все меньше детей и молодежи, а все больше стариков. Автобус из райцентра Гусь-Хрустального туда ходит далеко не каждый день, работу в селе не найти, и старинное село обречено если не на умирание, то в лучшем случае на то, чтобы стать очередным дачным поселком.

Таково оно, почти легендарное, немного загадочное и известное далеко за пределами своей округи село Черсево. Во всяком случае, многовекового прошлого с множеством ярких событий и исторических лиц у него уж точно никак не отнять…

Николай Фролов

Фото автора