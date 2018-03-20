Пять мифов о вегетарианстве, или История отказа от мяса

Международный день отказа от мяса. Есть такой. Отмечается 20 марта. Для некоторых это «праздник, который всегда с тобой». Я имею в виду вегетарианцев. Александра Обутова уже 1,5 года мяса не ест. За чаем с фалафелем (она работает в кафе «Veggie Bro») Саша рассказала свою личную историю и разрушила распространенные мифы о вегетарианцах.

– О дне отказа от мяса я первый раз слышу. Наверное, потому что этот этап я уже прошла – давно отказалась. К вегетарианству пришла через знакомых. Сначала была удивлена, как и многие. Не понимала, как может человек жить без мяса? Потом наткнулась на книгу К. Кэмпбелл «Китайское исследование», где рассказано, как мясо влияет на организм человека. Даже недочитав ее, на следующее утро решила: мяса не ем. Счёт пошёл на месяцы, сейчас прошло чуть больше полутора лет… Я не хочу есть мясо. Мне очень хорошо без него. Я чувствую себя прекрасно, у меня не бывает переедания, тяжести. При всем этом у меня куча сил и энергии.

– Почему люди отказываются от мяса?

– Считают, что оно бесполезно. Человеку необходимы аминокислоты, содержащиеся в мясе. Но единственное мясо с идеальным содержанием аминокислот – человеческое. То есть мы должны стать каннибалами. Но не становимся. Так почему же мы должны есть кого-то другого? Ведь все потребности организма можно заменить другими продуктами. И дело даже не в мясе, а больше в психологии.

– Заменители по вкусу тоже похожи на мясо. Человек обманывает сам себя. Зачем?

– Людям, которые всю жизни ели мясо, очень сложно привыкнуть к другим вкусам. Поэтому придумали заменители. Для того чтобы чисто психологически этот момент переживался легче. Есть такой заменитель – «пшеничное мясо». По содержанию белка он действительно очень похож на мясо. Поэтому организм не испытывает нехватку каких-то витаминов и микроэлементов. Но ты понимаешь, что твоя сытость не вызвана смертью какого-то живого существа.

– А после того как ты становишься вегетарианцем, твой мир меняется?

– Да. Я начала задумываться о том, как одеваюсь. Из чего сделана моя сумка и т.д. Я стала более свободной и более энергичной. Потому что своим отказом я пошла против общества. Начинаешь чувствовать себя другим. Перестают давить стереотипы о том, что человек не может обходиться без мяса. Легче отказаться и от других сомнительных стереотипов.

– Когда, например, компания друзей выезжает на шашлыки. Естественно, мясо предлагают и тебе тоже, не сложно в таком случае? Не хочется послать все вегетарианство куда подальше?

– Если ты веган уже месяц или два, то не захочется. Дело в том, что человек очень быстро меняется. Если вегетарианец съест мясо после длительного воздержания, то у него оно просто не усвоится. Грубо говоря, его стошнит.

– А если девушка-вегетарианка беременеет – её избирательность в пище как-то влияет?

– У нас очень много таких мамочек. Я спрашивала у них, и все отвечали, что врачи не заставляли их есть мясо, а им самим этого не хотелось. Больше скажу, есть даже мамы, у которых дети с самого рождения не едят мясо. Прекрасно растут, ходят в садик, школу. По сути, в мясе самое главное – белок, а он есть в бобах и в других продуктах. Так что всё прекрасно!

Мифы о вегетарианстве:

Вегетарианцы питаются только травой. Нет, они едят крупы, овощи, грибы, бобы, пшеницу и прочее.

Вегетарианцы – слабые и дистрофичные люди. Отнюдь. Бывают толстые, накаченные, мускулистые вегетарианцы. Это абсолютно никак не зависит от наличия (отсутствия) мяса в меню.

Вегетарианство – это дорого. Посчитаем. Продуктовая корзина обычного человека в неделю примерно 3500 рублей. У вегетарианца продуктовая корзина, по словам Александры Обутовой, стоит 2500 рублей.

Вегетарианцы больше болеют. Наоборот! Мясо может быть напичкано антибиотиками и химикатами. Растительная пища иммунитет повышает.

Юлия Митина

Фото: femalefirst.co