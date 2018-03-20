Готовим садовый инвентарь к началу сезона

В начале сезона все механизированное оборудование необходимо осмотреть, поменять масло, свечи зажигания, а также топливные и воздушные фильтры. С помощью наждачной бумаги удалите ржавчину с корпусов и других металлических элементов, затем смажьте эти места или покройте их краской. Для профилактики закрутите все болты и гайки. Убедитесь, что электрические кабели оборудования не повреждены.

В бензиновой косе (триммере) следует проверить запас лески в барабане. Необходимо также осмотреть бретели (не протерлись ли?) и отрегулировать их длину.

Подготовкой механического оборудования у меня обычно занимается муж. Если у вас нет возможности самостоятельно провести такую профилактику, обращайтесь в ремонтные мастерские или сервисные центры.

Автор: Татьяна Лысова