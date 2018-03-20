Готовим садовый инвентарь к началу сезона

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Проведите профилактический осмотр и ремонт
Перед началом работ на даче необходимо проверить состояние садового инвентаря: провести профилактический осмотр и, если необходимо, починить его. Подготовка инструментов и механического оборудования отнимает много времени, но гарантирует безопасную работу в саду. Профилактика позволяет дольше пользоваться любимыми инструментами и избавляет от необходимости покупать новые. Владимирский садовод Марина Петухова рассказывает, как подготовить инвентарь к началу нового дачного сезона.
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Проверьте всевозможные крепления
При осмотре садового инвентаря в первую очередь нужно обратить внимание на всевозможные крепления: болты, гайки, рукоятки. Следует убедиться в том, что они хорошо и надежно закручены, не расшатались и не растрескались. Важно правильно закрепить режущие детали (лезвия, ножи) и пружины.
Подвижные элементы креплений следует смазать. Популярные твердые смазки это – солидол, технический вазелин. Используют и машинное масло.
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Заточите режущий инструмент
Сейчас на даче наиболее востребованы секаторы, пилы и садовые ножницы. Их нужно заточить напильником с мелкой насечкой и смазать.
Настоящее мучение для садовника – тупой топор. Заточить его бруском или мелким напильником непросто (нужно соблюдать соответствующий угол наклона), к тому же эта работа занимает много времени. Быстрее это можно сделать с помощью шлифовальной машины. Мы обычно относим затачивать топоры в мастерскую.
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Займитесь лопатами, вилами и граблями
С помощью металлической щетки удалите с них ржавчину и остатки засохшей земли. Небольшие зазубрины на рукоятке можно отшлифовать наждачной бумагой. Если деревянная рукоятка треснула – ее следует заменить новой.
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Осмотрите механизированное оборудование
В начале сезона все механизированное оборудование необходимо осмотреть, поменять масло, свечи зажигания, а также топливные и воздушные фильтры. С помощью наждачной бумаги удалите ржавчину с корпусов и других металлических элементов, затем смажьте эти места или покройте их краской. Для профилактики закрутите все болты и гайки. Убедитесь, что электрические кабели оборудования не повреждены.
В бензиновой косе (триммере) следует проверить запас лески в барабане. Необходимо также осмотреть бретели (не протерлись ли?) и отрегулировать их длину.
Подготовкой механического оборудования у меня обычно занимается муж. Если у вас нет возможности самостоятельно провести такую профилактику, обращайтесь в ремонтные мастерские или сервисные центры.
Автор: Татьяна Лысова
Готовим садовый инвентарь к началу сезона
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