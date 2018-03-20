Чай для здоровья: боремся с сезонными заболеваниями

Кашель, температура, насморк, слабость – это сейчас ощущают многие. Весна, авитаминоз, затянувшиеся морозы. А давайте-ка поддержим себя… чайком. Да не простым, а имеющим приставку «фито». В качестве бонуса – рецепт хвойного коктейля. О старинных рецептах и полезных свойствах травяных чаёв нам рассказала Анастасия Весна, сотрудница «Иван-да-чайной».

Ромашка

Чай обладает потогонным и жаропонижающим свойством, смягчает боль в горле, способствует выведению мокроты. Весной 4-5 кружек ароматного чая в неделю значительно поднимут настроение и работоспособность, избавят от угнетенного состояния. Для улучшения эффекта в напиток можно добавить чайную ложку меда или пару долек лимона.

Кроме того, ромашковый чай полезен при гастрите, энтероколите, язвенной болезни, поможет нормализовать и восстановить стул, улучшит аппетит и пищеварение. Это его полезное свойство, понятное дело, может пригодиться в любое время года.

Листья малины

Употребление малины в чае позволяет наполнить организм витаминами и зарядом бодрости. Чай из листьев обладает антиоксидантным, жаропонижающим, бактерицидным, отхаркивающим, потогонным, противовоспалительным, тонизирующим, иммуномодулирующим действием. Хорошо сочетается с другими растениями, в частности смородиной. Вот простой способ приготовления фиточая при лор-заболеваниях и простуде. Берем по 2 столовые ложки малиновых и смородиновых листьев, несколько ягод малины и стакан воды. Заливаем их стаканом слегка остуженного кипятка и настаиваем 2 часа. Концентрированную массу процеживаем и принимаем в течение дня небольшими глотками.

Душица

Эффективное антибактериальное, обезболивающее, противосудорожное средство. Настои и отвары из её травы в сочетании с другими растениями применяют при кашле и удушье, бронхитах и туберкулезе легких, для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта и горла. При кашле полезно пить чай, заваренный из следующего сбора: 1 часть душицы, 2 части мать-и-мачехи, 2 части корня алтея смешать, взять столовую ложку трав и заварить кипятком (500 мл). Настаивать 15 минут. Принимают в теплом виде по половинке стакана через каждые 3-4 часа. Длительность терапии составляет 7-10 дней.

Шалфей

Чай с шалфеем очищает кровь, помогает при лихорадке, придает силы, укрепляет тело, улучшает работу желудка и печени, убирает метеоризм. Слушайте, это тоже важно! А если добавить мед, дольки апельсина либо ломтик лимона – будет вообще конфетка. Итак, 2 чайные ложки листьев шалфея залейте 2 стаканами горячей кипяченой воды и настаивайте 10-30 минут. Процедите напиток через ситечко или два слоя марли. Пейте по 1 чашке 2 раза в день за 30 минут до приема пищи.

Хвойный коктейль

При вирусных инфекциях нужно что-то более сильное, чем просто чай. Поэтому предлагаем вам заварить хвойный коктейль. На севере этим напитком грелись и восстанавливали здоровье. Там его пили в качестве профилактики, именно поэтому северный народ всегда славился своим стойким здоровьем.

Ингредиенты:

Можжевельник (2 веточки)

Ель (2 веточки)

Имбирь (отрезать кусочек 1 см)

Лимон (по вкусу, без цедры)

Мед (по вкусу)

Вода (холодная)

Приготовление:

Все это взбить в блендере до однородной массы.

Процедить через сито. И напиток готов.

Можно пить в холодном виде или разогреть, но при нагревании полезные свойства уменьшаются. Он активизирует все процессы в организме, бодрит, насыщает полезными свойствами и заставляет бороться с вирусными инфекциями.

Автор: Юлия Митина