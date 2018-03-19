Вспоминаем в пост Марию Египетскую и боремся со своими пороками

Пятая неделя Великого поста, с 19 по 25 марта, посвящена памяти Марии Египетской. Эта женщина долгое время жила греховной жизнью и все же сумела найти дорогу к Господу, поборов все свои пороки. Мало святых удостаиваются целой недели памяти, и среди них только одна женщина.

Во славу Марии Египетской в среду вечером во всех храмах проводится большое богослужение. Его еще называют Стоянием Марии. Сначала священник полностью читает канон Андрея Критского, а затем вспоминает жизнь праведницы. Служба очень большая и проводится всего один раз в год. В народе даже существует поверье: если девушка выстоит всю проповедь от начала до конца, то в ее семейной жизни будет мир и благополучие.

Пятую неделю поста именуют седмицей пальмовых ветвей. Именно эта неделя имеет большое значение для матерей. Они молят в церквях за своих детей, просят у Сына Божьего наставить их отпрысков на путь истинный и даровать прозрение.