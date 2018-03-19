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Вспоминаем в пост Марию Египетскую и боремся со своими пороками

Календарь пятой недели воздержания

  1. Календарь пятой недели воздержания

    Пятая неделя Великого поста, с 19 по 25 марта, посвящена памяти Марии Египетской. Эта женщина долгое время жила греховной жизнью и все же сумела найти дорогу к Господу, поборов все свои пороки. Мало святых удостаиваются целой недели памяти, и среди них только одна женщина.

    Во славу Марии Египетской в среду вечером во всех храмах проводится большое богослужение. Его еще называют Стоянием Марии. Сначала священник полностью читает канон Андрея Критского, а затем вспоминает жизнь праведницы. Служба очень большая и проводится всего один раз в год. В народе даже существует поверье: если девушка выстоит всю проповедь от начала до конца, то в ее семейной жизни будет мир и благополучие.

    Пятую неделю поста именуют седмицей пальмовых ветвей. Именно эта неделя имеет большое значение для матерей. Они молят в церквях за своих детей, просят у Сына Божьего наставить их отпрысков на путь истинный и даровать прозрение.

  2. Понедельник – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: постные картофельные лепешки

    Обед: греческий салат из помидоров, огурцов, перца и маслин, заправленный соевым соусом

    Ужин: салат из капусты с черносливом и яблоками, заправленный лимонным соком

  3. Вторник – горячая пища без растительного масла

    Примерное меню

    Завтрак: салат из белой фасоли и зеленого горошка, заправленный соевым соусом

    Обед: картофельный суп с вермишелью

    Ужин: овощи, запеченные на гриле

  4. Среда – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: фокачча (итальянский хлеб) с оливками и розмарином

    Обед: салат из моркови и свеклы с изюмом, заправленный лимонным соком

    Ужин: салат из огурцов и редиса с сухариками, заправленный соевым соусом

  5. Четверг – горячая пища без масла

    Примерное меню

    Завтрак: тушеная капуста с рисом

    Обед: вареники с картошкой и грибами

    Ужин: макароны с кабачковой икрой

  6. Пятница – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: постные булочки с морковью или свеклой

    Обед: салат из свеклы с яблоками и орехами, заправленный лимонным соком

    Ужин: фруктовый сорбет

  7. Суббота – горячая пища с растительным маслом

    Примерное меню

    Завтрак: салат из помидоров с перловкой

    Обед: рисовые зразы с грибами

    Ужин: ньокки из моркови с томатным соусом

  8. Воскресенье – горячая пища с растительным маслом

    Примерное меню

    Завтрак: чебуреки с фасолью

    Обед: постный рассольник

    Ужин: картофельная запеканка с баклажанами

    Автор: Татьяна Лысова
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