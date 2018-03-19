Вспоминаем в пост Марию Египетскую и боремся со своими пороками

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Календарь пятой недели воздержания
Пятая неделя Великого поста, с 19 по 25 марта, посвящена памяти Марии Египетской. Эта женщина долгое время жила греховной жизнью и все же сумела найти дорогу к Господу, поборов все свои пороки. Мало святых удостаиваются целой недели памяти, и среди них только одна женщина.
Во славу Марии Египетской в среду вечером во всех храмах проводится большое богослужение. Его еще называют Стоянием Марии. Сначала священник полностью читает канон Андрея Критского, а затем вспоминает жизнь праведницы. Служба очень большая и проводится всего один раз в год. В народе даже существует поверье: если девушка выстоит всю проповедь от начала до конца, то в ее семейной жизни будет мир и благополучие.
Пятую неделю поста именуют седмицей пальмовых ветвей. Именно эта неделя имеет большое значение для матерей. Они молят в церквях за своих детей, просят у Сына Божьего наставить их отпрысков на путь истинный и даровать прозрение.
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Понедельник – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: постные картофельные лепешки
Обед: греческий салат из помидоров, огурцов, перца и маслин, заправленный соевым соусом
Ужин: салат из капусты с черносливом и яблоками, заправленный лимонным соком
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Вторник – горячая пища без растительного масла
Примерное меню
Завтрак: салат из белой фасоли и зеленого горошка, заправленный соевым соусом
Обед: картофельный суп с вермишелью
Ужин: овощи, запеченные на гриле
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Среда – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: фокачча (итальянский хлеб) с оливками и розмарином
Обед: салат из моркови и свеклы с изюмом, заправленный лимонным соком
Ужин: салат из огурцов и редиса с сухариками, заправленный соевым соусом
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Четверг – горячая пища без масла
Примерное меню
Завтрак: тушеная капуста с рисом
Обед: вареники с картошкой и грибами
Ужин: макароны с кабачковой икрой
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Пятница – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: постные булочки с морковью или свеклой
Обед: салат из свеклы с яблоками и орехами, заправленный лимонным соком
Ужин: фруктовый сорбет
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Суббота – горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: салат из помидоров с перловкой
Обед: рисовые зразы с грибами
Ужин: ньокки из моркови с томатным соусом
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Воскресенье – горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: чебуреки с фасолью
Обед: постный рассольник
Ужин: картофельная запеканка с баклажанами
Автор: Татьяна Лысова
Вспоминаем в пост Марию Египетскую и боремся со своими пороками
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