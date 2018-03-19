Невероятно быстрый рецепт грибного супа с фасолью

Постный суп с грибами – незаменимое блюдо в пост, когда не рекомендуется употреблять животные продукты. Ведь правильно приготовленный, пусть и постный, грибной суп может стать источником белка и витаминов, которые нужны организму любого человека, независимо от религиозных убеждений и философских учений. Известный кулинарный блогер и мастер-шеф Андрей Рудьков рекомендует невероятно быстрый рецепт вкусного и сытного грибного супа с фасолью.