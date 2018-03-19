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Вкусное и сытное блюдо от известного блогера
Постный суп с грибами – незаменимое блюдо в пост, когда не рекомендуется употреблять животные продукты. Ведь правильно приготовленный, пусть и постный, грибной суп может стать источником белка и витаминов, которые нужны организму любого человека, независимо от религиозных убеждений и философских учений. Известный кулинарный блогер и мастер-шеф Андрей Рудьков рекомендует невероятно быстрый рецепт вкусного и сытного грибного супа с фасолью.
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Берем необходимые продукты
2 литра воды
2 горсти сушеных белых грибов
1 луковица
1 банка белой фасоли
4 ст.л. кукурузной муки
растительное масло
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Замачиваем грибы
Для начала замачиваем грибы в воде. Не лейте слишком много — только чтобы они (грибы) полностью погрузились в воду.
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Готовим заправку
Пока грибы вбирают влагу — займёмся луком. Мелко режем и обжариваем в масле до прозрачности. Далее засыпаем кукурузную муку и хорошенько перемешиваем минуты 3.
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Варим бульон
Убираем с огня лук с мукой, ставим кастрюлю с бульоном и доливаем в неё воду от грибов. Суммарно нам нужно получить 2 литра жидкости. Варим в ней грибы, пока не закипит.
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Заправляем суп
Как только грибы закипели, засыпаем смесь муки и лука и снова доводим до кипения. Следом добавляем фасоль (без жидкости), снова доводим до кипения и держим минут 5. Готово!
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Сервируем суп
Перед подачей на стол добавляем в суп измельченную свежую зелень. Хорошо идёт с ржаным или зерновым хлебом.
Автор: Татьяна Лысова
Фото: Андрей Рудьков
Невероятно быстрый рецепт грибного супа с фасолью
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