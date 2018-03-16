Отправляемся путешествовать в прошлое

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"Боголюбовъ. Исторический экскурс"
Экскурсия от местных для местных
Посещение Боголюбово, вотчины великого князя-строителя Андрея Боголюбского, начнется с покорения оборонительного вала XII века. Глубокое погружение в эпоху продолжится на территории Боголюбского монастыря. Кульминацией программы является посещение церкви Покрова на Нерли, построенной Андреем Боголюбским в знак своей печали, связанной со смертью любимого сына.
Прогулка получится мегапознавательной. Знаток истории Алексей Валентинович, как всегда, оперирует огромным количеством дат, имён, фактов, гипотез.
Запись и подробная информация в официальной группе “Подними глаза”.
17 марта в 13.00
Цена экскурсии – 200 руб.
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В истории одного человека жизни многих
Спектакль театра «Фавор» – «Город» (по пьесе Е.Гришковца)
Эта постановка, как зеркало, отражает нашу жизнь, поэтому кажется, что актёры не играют, а просто живут рядом с тобой. Рассуждают о своём и делятся мыслями со зрителем. А зрители находят в себе что-то созвучное героям, обязательно находят.
Спектакль про кризис среднего возраста, про попытку обогнать темп жизни и себя самого. Или, наоборот, остановиться, остановить мгновение и про то, как это сложно и практически невозможно в современных условиях жизни.
Отличная игра актёров и интересная находка с размещением игровой площадки в центре зала. В главных ролях: Виталий Панасенко, заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев, Елена Куликова, Сергей Ерофеев, Вячеслав Ахмедяров. Режиссер – Виталий Панасенко.
Областной дом работников искусств (ул. Гоголя, 2)
17 марта в 20.00
Цена билета – 500 руб.
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Сложная судьба непростого человека
Фильм «За пропастью во ржи» (США, 2017)
Как часто мы восхищаемся творениями великих людей, не задумываясь, что за ними скрывается. Сколько трудов, сколько сил, сколько слез и боли, причем не только самого творца, но и его близких. Ведь путь к славе долог и тернист.
«За пропастью во ржи» — это не экранизация почти одноименного романа, это история его рождения. Это история о становлении Джерома Сэлинджера, о том, какой путь ему пришлось пойти, вытерпеть кучу отказов, собрать воедино разбитое сердце, посмотреть в глаза смерти. И после всего найти в себе силы снова писать — делать то, что и оставило его имя в истории.
В фильме сильный актерский состав: молодой, но уже снявшийся во множестве популярных картин Николас Холт и харизматичный Кевин Спейси. Отличная операторская работа и внятное и стройное повествование. Фильм рекомендуется смотреть не только любителям творчества Сэлинджера, но и желающим на два часа погрузиться в интересную, драматичную, глубокую историю непростого человека со сложной судьбой.
«Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г)
17 и 18 марта в 18.30
Вход свободный
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Концерт старинной музыки в костеле
Выразительный дуэт скрипки и органа
В католическом костеле выступит педагог владимирской школы искусств № 3 и замечательная скрипачка Наталья Каданцева. Аккомпанировать ей на органе будет Анна Юркова.
“Голос скрипки – он больше всего похож на человеческий голос. Поэтому это близко. Скрипка – наиболее выразительный инструмент, показывающий такие тонкости душевные, которые присущи, наверно, каждому человеку”, – считает Наталья Каданцева.
Концерт духовной музыки в стенах католической церкви обещает стать особенным. Сами музыканты признаются: акустика храма накладывает большую ответственность, но играть здесь – радость и удача для любого исполнителя.
Костел (ул. Гоголя, 12)
18 марта в 18.00
Цена билета – кто сколько может
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Лучшие литографии XIX века
Шедевры Гюстава Доре
Компания «АРТГИТ» и Центр изобразительного искусства представляют самый масштабный выставочный проект работ выдающегося французского художника и графика XIX века Гюстава Доре, остающегося по сей день величайшим иллюстратором литературных произведений.
На выставке представлено более 120 подлинных иллюстраций к произведениям, принесшим Доре всемирную славу. Среди них: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л’Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.
Центр изобразительного искусства (ул. Б.Московская, д. 24)
Выставка работает до 22 апреля.
Цена билетов – 100-250 руб.
Отправляемся путешествовать в прошлое
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