Отправляемся путешествовать в прошлое

Спектакль театра «Фавор» – «Город» (по пьесе Е.Гришковца)

Эта постановка, как зеркало, отражает нашу жизнь, поэтому кажется, что актёры не играют, а просто живут рядом с тобой. Рассуждают о своём и делятся мыслями со зрителем. А зрители находят в себе что-то созвучное героям, обязательно находят.

Спектакль про кризис среднего возраста, про попытку обогнать темп жизни и себя самого. Или, наоборот, остановиться, остановить мгновение и про то, как это сложно и практически невозможно в современных условиях жизни.

Отличная игра актёров и интересная находка с размещением игровой площадки в центре зала. В главных ролях: Виталий Панасенко, заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев, Елена Куликова, Сергей Ерофеев, Вячеслав Ахмедяров. Режиссер – Виталий Панасенко.

Областной дом работников искусств (ул. Гоголя, 2)

17 марта в 20.00

Цена билета – 500 руб.