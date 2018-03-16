16+

Отправляемся путешествовать в прошлое

Машина времени работает все выходные

  1. "Боголюбовъ. Исторический экскурс"

    Экскурсия от местных для местных

    Посещение Боголюбово, вотчины великого князя-строителя Андрея Боголюбского, начнется с покорения оборонительного вала XII века. Глубокое погружение в эпоху продолжится на территории Боголюбского монастыря. Кульминацией программы является посещение церкви Покрова на Нерли, построенной Андреем Боголюбским в знак своей печали, связанной со смертью любимого сына.

    Прогулка получится мегапознавательной. Знаток истории Алексей Валентинович, как всегда, оперирует огромным количеством дат, имён, фактов, гипотез.

    Запись и подробная информация в официальной группе “Подними глаза”.

    17 марта в 13.00

    Цена экскурсии – 200 руб.

  2. В истории одного человека жизни многих

    Спектакль театра «Фавор» – «Город» (по пьесе Е.Гришковца)

    Эта постановка, как зеркало, отражает нашу жизнь, поэтому кажется, что актёры не играют, а просто живут рядом с тобой. Рассуждают о своём и делятся мыслями со зрителем. А зрители находят в себе что-то созвучное героям, обязательно находят.

    Спектакль про кризис среднего возраста, про попытку обогнать темп жизни и себя самого. Или, наоборот, остановиться, остановить мгновение и про то, как это сложно и практически невозможно в современных условиях жизни.

    Отличная игра актёров и интересная находка с размещением игровой площадки в центре зала. В главных ролях: Виталий Панасенко, заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев, Елена Куликова, Сергей Ерофеев, Вячеслав Ахмедяров. Режиссер – Виталий Панасенко.

    Областной дом работников искусств (ул. Гоголя, 2)

    17 марта в 20.00

    Цена билета – 500 руб.

  3. Сложная судьба непростого человека

    Фильм «За пропастью во ржи» (США, 2017)

    Как часто мы восхищаемся творениями великих людей, не задумываясь, что за ними скрывается. Сколько трудов, сколько сил, сколько слез и боли, причем не только самого творца, но и его близких. Ведь путь к славе долог и тернист.

    «За пропастью во ржи» — это не экранизация почти одноименного романа, это история его рождения. Это история о становлении Джерома Сэлинджера, о том, какой путь ему пришлось пойти, вытерпеть кучу отказов, собрать воедино разбитое сердце, посмотреть в глаза смерти. И после всего найти в себе силы снова писать — делать то, что и оставило его имя в истории.

    В фильме сильный актерский состав: молодой, но уже снявшийся во множестве популярных картин Николас Холт и харизматичный Кевин Спейси. Отличная операторская работа и внятное и стройное повествование.  Фильм рекомендуется смотреть не только любителям творчества Сэлинджера, но и желающим на два часа погрузиться в интересную, драматичную, глубокую историю непростого человека со сложной судьбой.

    «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г)

    17 и 18 марта в 18.30

    Вход свободный

  4. Концерт старинной музыки в костеле

    Выразительный дуэт скрипки и органа

    В католическом костеле выступит педагог владимирской школы искусств № 3 и замечательная скрипачка Наталья Каданцева. Аккомпанировать ей на органе будет Анна Юркова.

    “Голос скрипки – он больше всего похож на человеческий голос. Поэтому это близко. Скрипка – наиболее выразительный инструмент, показывающий такие тонкости душевные, которые присущи, наверно, каждому человеку”, – считает Наталья Каданцева.

    Концерт духовной музыки в стенах католической церкви обещает стать особенным. Сами музыканты признаются: акустика храма накладывает большую ответственность, но играть здесь – радость и удача для любого исполнителя.

    Костел (ул. Гоголя, 12)

    18 марта в 18.00

    Цена билета – кто сколько может

  5. Лучшие литографии XIX века

    Шедевры Гюстава Доре

    Компания «АРТГИТ» и Центр изобразительного искусства представляют самый масштабный выставочный проект работ выдающегося французского художника и графика XIX века Гюстава Доре, остающегося по сей день величайшим иллюстратором литературных произведений.

    На выставке представлено более 120 подлинных иллюстраций к произведениям, принесшим Доре всемирную славу. Среди них: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л’Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

    Центр изобразительного искусства (ул. Б.Московская, д. 24)

    Выставка работает до 22 апреля.

    Цена билетов – 100-250 руб.
Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Путешествовать добровольцем

Обсудили прошлое…

Вперед, в прошлое

13-я квитанция ушла в прошлое

Вперед, в светлое прошлое

Назад в прошлое