Создаем цветочную палитру на своей даче

Составьте список имеющихся на участке цветов и тех, что вы желаете посадить. Установите точные размеры и месторасположение будущей композиции. Определите свои возможности по уходу за растениями. К примеру, далеко не каждый из вас может себе позволить частые приезды или капельный полив и т.п.

Составляя список растений, не поленитесь расчертить таблицу, включающую в себя столбцы с такими параметрами, как вид, высота, цвет, срок цветения, требования по уходу. Заполняйте каждую строку, описывая цветы по сортам.

Сопоставляя эти параметры с площадью задуманного цветника и вашими возможностями, вы сможете определиться с оптимальным содержанием и количеством растений.