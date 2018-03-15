Создаем цветочную палитру на своей даче

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Планируем цветник
Чтобы цветочные композиции на даче радовали вас с мая по октябрь, к созданию клумб следует подойти со всей серьезностью. Определить место и преобладающие оттенки вашего цветника, узнать о сезонности и взаимодействии растений. Опытный садовод и блогер Елена Гольникова расскажет о том, как планировать цветники на дачном участке.
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Определяемся со своими желаниями и возможностями
Составьте список имеющихся на участке цветов и тех, что вы желаете посадить. Установите точные размеры и месторасположение будущей композиции. Определите свои возможности по уходу за растениями. К примеру, далеко не каждый из вас может себе позволить частые приезды или капельный полив и т.п.
Составляя список растений, не поленитесь расчертить таблицу, включающую в себя столбцы с такими параметрами, как вид, высота, цвет, срок цветения, требования по уходу. Заполняйте каждую строку, описывая цветы по сортам.
Сопоставляя эти параметры с площадью задуманного цветника и вашими возможностями, вы сможете определиться с оптимальным содержанием и количеством растений.
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Рисуем цветную схему клумбы
С помощью цветных карандашей нарисуйте схему будущей клумбы, чтобы ясно представлять себе, как она будет выглядеть. В качестве подсказки используйте приведенную ниже таблицу.
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Оттеняем яркие цветы
Я часто пользуюсь серебристой цинерарией, астрами, ирисами, кохией и колеусом, бархатцами и календулой. Сочетайте так, как вам нравится. Используйте суккуленты, позволяющие создавать удивительные узоры. Также прекрасным пограничным материалом являются всевозможные травы и злаки.
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Берем в расчет сезонность
Цветные схемы-проекты можно рисовать на разные месяца сезона, чтобы обеспечить непрерывное цветение вашей композиции.
В мае-июне распускаются примула, тюльпан, крокус, нарцисс, камнеломка, анютины глазки. В июне-июле радуют глаз васильки, пионы, ирисы, гвоздика, дельфиниум, вейгела. В июле-августе буйствуют флоксы, ромашка садовая, петуния, настурция, бархатцы, космея. Завершают дачный сезон в августе-сентябре астра многолетняя, хризантема корейская, очиток видный.
Резеда душистая, садовая герань и портулак цветут в течение всего сезона.
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Учитываем взаимодействие растений
Бархатцы (тагетес) являются практически универсальными защитниками растений, причем не только в цветнике, но и в огороде, отпугивая большинство вредных насекомых. Я высаживаю рассадой бархатцы в приствольные круги яблонь, груш, черешен, а также в посадки с помидорами и капустой, делая хороший заслон не только поверх почвы, но и под ней. Ведь нематода, медведка, хрущ и им подобная «нечисть» очень не любит эти замечательные цветы!
Замечено подобное отношение вредителей и к своеобразному запаху герани — я высаживаю её в междурядия болгарского перца и томатов, если последним в соседи не хватило базилика.
Даже королева цветника роза будет рада соседству бархатцев! Благотворно на розу также влияют: петрушка, шнитт-лук, клематис, календула, лилия, чеснок. А вот душистую резеду и гвоздику роза попросту уничтожит.
Астры с петуниями не только смотрятся замечательно, но и защищаются петунией от фузариоза. Равно как и настурцией, и флоксами, которым полезно быть не только соседями астр, но и их предшественниками.
Ландыш совместим с незабудкой, тюльпаном и мелколуковичными растениями, однако вытесняет любых своих соседей, так как быстро разрастается. Несовместим он с фиалкой и пионом. Большой плюс присутствия ландыша в цветнике — это то, что он хорошо закрывает пустоты клумбы после отцветших луковичных.
Азалия весьма неприхотлива и прекрасно гармонирует с тюльпанами, чайными розами, примулами и маргаритками. А фиалка не выносит агрессию душистого горошка.
Автор: Татьяна Лысова
Фото: elena-dacha.ru
Создаем цветочную палитру на своей даче
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