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Создаем цветочную палитру на своей даче

Что необходимо учитывать при планировании садовой клумбы

  1. Планируем цветник

    Чтобы цветочные композиции на даче радовали вас с мая по октябрь, к созданию клумб следует подойти со всей серьезностью. Определить место и преобладающие оттенки вашего цветника, узнать о сезонности и взаимодействии растений. Опытный садовод и блогер Елена Гольникова расскажет о том, как планировать цветники на дачном участке.

  2. Определяемся со своими желаниями и возможностями

    Составьте список имеющихся на участке цветов и тех, что вы желаете посадить. Установите точные размеры и месторасположение будущей композиции. Определите свои возможности по уходу за растениями. К примеру, далеко не каждый из вас может себе позволить частые приезды или капельный полив и т.п.

    Составляя список растений, не поленитесь расчертить таблицу, включающую в себя столбцы с такими параметрами, как вид, высота, цвет, срок цветения, требования по уходу. Заполняйте каждую строку, описывая цветы по сортам.

    Сопоставляя эти параметры с площадью задуманного цветника и вашими возможностями, вы сможете определиться с оптимальным содержанием и количеством растений.

    Ирисы

  3. Рисуем цветную схему клумбы

    С помощью цветных карандашей нарисуйте схему будущей клумбы, чтобы ясно представлять себе, как она будет выглядеть. В качестве подсказки используйте приведенную ниже таблицу.

  4. Оттеняем яркие цветы

    Я часто пользуюсь серебристой цинерарией, астрами, ирисами, кохией и колеусом, бархатцами и календулой.  Сочетайте так, как вам нравится. Используйте суккуленты, позволяющие создавать удивительные узоры. Также прекрасным пограничным материалом являются всевозможные травы и злаки.

    Эуфобия

  5. Берем в расчет сезонность

    Цветные схемы-проекты можно рисовать на разные месяца сезона, чтобы обеспечить непрерывное цветение вашей композиции.

    В мае-июне распускаются примула, тюльпан, крокус, нарцисс, камнеломка, анютины глазки. В июне-июле радуют глаз васильки, пионы, ирисы, гвоздика, дельфиниум, вейгела. В июле-августе буйствуют флоксы, ромашка садовая, петуния, настурция, бархатцы, космея. Завершают дачный сезон в августе-сентябре астра многолетняя, хризантема корейская, очиток видный.

    Резеда душистая, садовая герань и портулак цветут в течение всего сезона.

    Многолетние астры

  6. Учитываем взаимодействие растений

    Бархатцы (тагетес) являются практически универсальными защитниками растений, причем не только в цветнике, но и в огороде, отпугивая большинство вредных насекомых. Я высаживаю рассадой бархатцы в приствольные круги яблонь, груш, черешен, а также в посадки с помидорами и капустой, делая хороший заслон не только поверх почвы, но и под ней. Ведь нематода, медведка, хрущ и им подобная «нечисть» очень не любит эти замечательные цветы!

    Замечено подобное отношение вредителей и к своеобразному запаху герани — я высаживаю её в междурядия болгарского перца и томатов, если последним в соседи не хватило базилика.

    Даже королева цветника роза будет рада соседству бархатцев! Благотворно на розу также влияют: петрушка, шнитт-лук, клематис, календула, лилия, чеснок. А вот душистую резеду и гвоздику роза попросту уничтожит.

    Астры с петуниями не только смотрятся замечательно, но и защищаются петунией от фузариоза. Равно как и настурцией, и флоксами, которым полезно быть не только соседями астр, но и их предшественниками.

    Флоксы

    Ландыш совместим с незабудкой, тюльпаном и мелколуковичными растениями, однако вытесняет любых своих соседей, так как быстро разрастается. Несовместим он с фиалкой и пионом. Большой плюс присутствия ландыша в цветнике — это то, что он хорошо закрывает пустоты клумбы после отцветших луковичных.

    Азалия весьма неприхотлива и прекрасно гармонирует с тюльпанами, чайными розами, примулами и маргаритками. А фиалка не выносит агрессию душистого горошка.

    Автор: Татьяна Лысова

    Фото: elena-dacha.ru
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