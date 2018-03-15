Разгадаем тайну гусевской Махи

На восточной окраине Гусь-Хрустального района, среди обширного поля, поросшего молодыми сосенками, на дорожном знаке, обозначающем автобусную остановку, значится: «Маха». Что за Маха такая? Рядом населённых пунктов с таким названием нет. Давайте вместе разгадаем эту загадку.

У проезжающих при виде названия Маха приходит на ум разное. «Лирики» сразу вспоминают про то, что махами называли в Испании XVIII-XIX веков горожанок в небогатых кварталах. Пожалуй, больше всего это словечко памятно по картинам великого Франсиско Гойи: у него есть и махи на балконе, и маха одетая, и даже обнаженная маха – все эти полотна давно уже стали всемирной классикой.

Продвинутые историки-медиевисты могут сообщить про другую Маху – грозную богиню войны, плодовитости и процветания ирландских кельтов в раннем средневековье.

А «технари-физики» сразу же вспомнят про австрийского физика и механика Эрнста Маха, скончавшегося в 1916 году, в память о котором махом ныне называется отношение скорости предмета или летательного аппарата к скорости звука. Один мах равен 0,333 километра в секунду, и, например, скорости современных реактивных самолетов сегодня измеряют в махах, где в обязательном порядке имеются специальные маховые указатели.

Однако ни испанок, ни кельтов, ни аэродрома в указанном уголке примерно в 30 км от Гуся-Хрустального нет и в помине. Так почему же Маха?

Оказывается, столь необычное название носила когда-то находившаяся там деревенька, возникшая еще в незапамятные времена. Почему она так именовалась – до сих пор до конца неизвестно. Впрочем, как свидетельствуют документы конца XVIII столетия, рядом протекала несуществующая ныне речка Машенка. Возможно, Маха – уменьшительное от Машеньки?

Помнится, в популярном советском мультфильме «Волшебное кольцо», созданном режиссером-мультипликатором Леонидом Насыровым в 1979 году, про крестьянского парня Ваньку Доброго и его друзей, наряду с собачкой Жужей и змеей Скарапеей фигурирует и кошка Маха, чья кличка явно является производным от имени Маша. Во всяком случае, в списках озвучивающих героев значится, что кошку Машу (а не Маху) озвучивала популярная советская актриса театра и кино Мария Виноградова.

Когда возникла наша владимирская Маха – никто не знает. Изначально это была даже не деревня, а село, причем существовало оно еще при великом князе Василии III Ивановиче – отце Ивана Грозного. Сохранилась духовная грамота (завещание) княгини Евдокии Ивановны Оболенской, вдовы воеводы князя Федора Ивановича Стригина-Оболенского, датированная 1 августа 1513 года. Из этого документа следует, что село Маха «в Колпи», то есть в Колпском стане Владимирского уезда, в конце XV века принадлежала дворянам Курицыным.

А потом это имение от вотчинника Ивана Григорьевича Черта Курицына досталось в приданое его дочери Евдокии, вышедшей замуж за князя Ф.И. Стригина-Оболенского, служившего на ратной службе воеводой в различных боях и походах великого князя Ивана III Васильевича, деда Ивана Грозного.

Княгиня Елена пожаловала село Маха с окрестными деревнями и бортным лесом (имевшим угодья с дикими пчелами) Троице-Сергиеву монастырю. Эту вотчину Е.И. Оболенская оценила в 200 рублей – сумму по тем временам очень значительную. Ее должен был уплатить великий князь монастырю, если бы пожелал выкупить бывшую курицынскую вотчину.

Очевидно, в ту пору в Махе существовал деревянный храм, но в какое наименование – неизвестно. Княгиня Оболенская вскоре скончалась, а Троице-Сергиев монастырь уже в 1515 году продал село Маха с деревнями как раз за 200 рублей Алексею Григорьевичу Заболоцкому – известному дипломату, боярину и воеводе на службе Ивана III и Василия III.

Еще в 1493 году А.Г. Заболоцкий ездил послом к князю варшавскому Конраду III Мазовецкому, в 1495 году принимал литовское посольство в Москве, а потом сопровождал великого князя в Новгород. В 1499-1502 гг. он был великокняжеским наместником во Пскове, а потом вновь перешел на дипломатическую службу.

В 1502 году Заболоцкий ездил московским послом в крымскому хану Менгли-Гирею I. Через год после покупки Махи в 1516-м Алексей Григорьевич вновь отправился в новое путешествие в качестве посла к императору Священной Римской империи Максимилиану I Габсбургу. Кстати, внук Максимилиана I принц Карл Габсбург, с которым Заболоцкий, по всей видимости, тоже общался, в том же 1516 году стал королем Испании. Так что хотя это, конечно же, совпадение, но косвенная связь нашей Махи с далекой Испанией все-таки есть!

Сыновей у боярина Заболоцкого не было, и его наследники подарили село Маха с окрестностями московскому Новоспасскому монастырю, где, скорее всего, ее прежний владелец и нашел место своего последнего упокоения.

Московскому Новоспасскому монастырю Маха принадлежала вплоть до секуляризации церковных и монастырских имений при Екатерине II в 1764 году. Еще в пору Великой Смуты начала XVII века Маха была разорена польскими интервентами, после чего стала уже не селом, а деревней. После образования Владимирской губернии в 1778 году деревня Маха вошла в состав Меленковского уезда. А потом сильнейший пожар уничтожил всю деревню. Местные крестьяне перебрались в соседние селения и, казалось, история Махи кончилась. Однако в 1800-е годы деревню отстроили вновь.

Прежде она входила в церковный приход села Заколпье (того самого, где похоронена тетка великого поэта М.Ю. Лермонтова), а потом перешла в приход храма Иоанна Предтечи села Нармочь. Эта церковь в советское время была полностью разрушена.

А деревня Маха к началу XIX века стала именоваться Махи. К 1904 году там насчитывалось 59 крестьянских дворов и 349 жителей. В 1926-м Махи оказались в составе Гусь-Хрустального уезда, а с 1929-го – в составе Гусь-Хрустального района, причем селению вернули первоначальное название Маха.

В послевоенное время на дороге Гусь-Хрустальный – Лесниково – Золотково появилась автобусная остановка Маха, которая существует по сей день. Что же касается самой деревни, то она в 1960-е годы попала в число «неперспективных» и была ликвидирована.

Сегодня лишь старое дерево, заросли терновника да упоминаемый еще в старых грамотах овраг указывают на то место, где на картах прошлых веков обозначена деревня Маха. Да еще напоминает о ней название несмотря ни на что сохраненной автобусной остановки, загадку которого мы только что разгадали.

Николай Фролов

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