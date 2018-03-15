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Поддай парку!

  1. Эх, русская банька!

    Пока на улице не потеплело, посетить настоящую русскую баню тянет особенно сильно. А в бане самое главное что? Всё делать по уму. О том, как выбрать веник, какова оптимальная температура парной, как использовать масла и сколько можно баловать себя банькой рассказывает парильщик со стажем Иван Волков.

     

  2. Веник

    Разновидностей банных веников много. Иногда владимирцы заказывают себе в Интернете экзотические виды – скажем, из эвкалипта. Или сами вяжут нестандартные экземпляры из рябины, липы, крапивы.

    Но набор профессиональных банщиков более традиционный: береза, дубов, можжевельник. Считается, что березовый веник помогает при ломоте в мышцах и суставах после упражнений и физических нагрузок, хорошо воздействует на кожу. После парки кожа будет гладкая, эластичная, приятного цвета. А дубовый веник больше подходит для людей с жирной кожей. Он делает её матовой и упругой, оказывает сильное противовоспалительное действие.

     

  3. «Присадки»

    Здесь надо быть очень осторожным – далеко не каждый организм спокойно переносит масла и добавки. Могут проявиться аллергенные реакции. Поэтому пользуйтесь этими веществами только будучи уверенными, что вам они не повредят. Мы не рекомендуем брызгать масла на раскалённые камни. Лучше развести их в воде, которая потом пойдёт на каменку. Каждая «присадка» имеет свой эффект для организма и создаёт аромат в парном помещении.

  4. Набулькаем по капельке

    Масла можно использовать в сочетании. Это усиливает лечебный эффект. Вот несколько таких скомбинированных рецептов.

    Для выведения шлаков: 4 капли лимона + 4 капли можжевельника + 2 капли сандала.

    Для лечения целлюлита: 5 капель можжевельника + 7 капель лимона + 5 капель мандарина.

    Для укрепления нервной системы: 3 капли иланг-иланга + 5 капель бергамота + 3 капли апельсина.

    Для закаливания: 5 капель ели + 5 капель эвкалипта + 3 капли мяты.

    Для регенерации кожи: 4 капли лаванды + 3 капли лимона + 3 капли розы.

     

  5. следи за градусом!

    В русской бане температура должна быть «средняя» (60 – 70 градусов), иначе влажный пар может обжечь кожу. Прогрев в русской бане происходит не за счет высокой температуры воздуха, а за счет пара, исходящего от каменки.

     

  6. Режим пребывания в бане

    Мы рекомендуем разогревать организм постепенно. Начинать нужно с короткого захода. В перерывах между прогревами необходимо пить теплый чай, чтобы подготовить организм изнутри. В помещении не должно быть сквозняков или кондиционеров, желательны теплые полы. Тепло и уют – главные спутники качественного и здорового прогрева организма.

     

    В качестве контрастных процедур можно использовать купели, ведро холодной воды, лед, снег или просто холодный душ. Отдых между парениями должен быть как минимум вдвое больше пребывания в парной. Например, вы провели в парной 10 минут, значит отдых должен быть не менее 20 минут.

    Очень важно слушать свой организм и не создавать себе дискомфорта. После банных процедур необходимо остыть и насладиться ощущениями легкости и оздоровления в чайной или комнате отдыха

  7. Бани во Владимире

    Красносельские бани krbani.ru 

    Бани на Всполье, сайта нет, телефоны: 8 (4922) 47-25-60 [сауна], 8 (4922) 53-27-62 [баня]

    Сауна “Экватор” sauna33.ru

    Баня на Пушкарской – www.snatbanu33.com

    Баня “Абсолют+” на Северной, сайта нет, телефоны 8 (4922) 52-05-50 [баня], 8 (4922) 52-06-06 [сауна]

    Сауна в комплексе отдыха “Дельфин” sauna-delfin33.ru

    Бани в комплексе “Русская деревня”rusderevnya.ru

    Сауна “Оазис” saunaoasis33.ru

    Баня на Батурина баня-батурина.рф

    Новая русская баня (в Красном Сущево) zoon.ru

    Автор: Юлия Митина

     
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