Поддай парку!

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Эх, русская банька!
Пока на улице не потеплело, посетить настоящую русскую баню тянет особенно сильно. А в бане самое главное что? Всё делать по уму. О том, как выбрать веник, какова оптимальная температура парной, как использовать масла и сколько можно баловать себя банькой рассказывает парильщик со стажем Иван Волков.
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Веник
Разновидностей банных веников много. Иногда владимирцы заказывают себе в Интернете экзотические виды – скажем, из эвкалипта. Или сами вяжут нестандартные экземпляры из рябины, липы, крапивы.
Но набор профессиональных банщиков более традиционный: береза, дубов, можжевельник. Считается, что березовый веник помогает при ломоте в мышцах и суставах после упражнений и физических нагрузок, хорошо воздействует на кожу. После парки кожа будет гладкая, эластичная, приятного цвета. А дубовый веник больше подходит для людей с жирной кожей. Он делает её матовой и упругой, оказывает сильное противовоспалительное действие.
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«Присадки»
Здесь надо быть очень осторожным – далеко не каждый организм спокойно переносит масла и добавки. Могут проявиться аллергенные реакции. Поэтому пользуйтесь этими веществами только будучи уверенными, что вам они не повредят. Мы не рекомендуем брызгать масла на раскалённые камни. Лучше развести их в воде, которая потом пойдёт на каменку. Каждая «присадка» имеет свой эффект для организма и создаёт аромат в парном помещении.
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Набулькаем по капельке
Масла можно использовать в сочетании. Это усиливает лечебный эффект. Вот несколько таких скомбинированных рецептов.
Для выведения шлаков: 4 капли лимона + 4 капли можжевельника + 2 капли сандала.
Для лечения целлюлита: 5 капель можжевельника + 7 капель лимона + 5 капель мандарина.
Для укрепления нервной системы: 3 капли иланг-иланга + 5 капель бергамота + 3 капли апельсина.
Для закаливания: 5 капель ели + 5 капель эвкалипта + 3 капли мяты.
Для регенерации кожи: 4 капли лаванды + 3 капли лимона + 3 капли розы.
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следи за градусом!
В русской бане температура должна быть «средняя» (60 – 70 градусов), иначе влажный пар может обжечь кожу. Прогрев в русской бане происходит не за счет высокой температуры воздуха, а за счет пара, исходящего от каменки.
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Режим пребывания в бане
Мы рекомендуем разогревать организм постепенно. Начинать нужно с короткого захода. В перерывах между прогревами необходимо пить теплый чай, чтобы подготовить организм изнутри. В помещении не должно быть сквозняков или кондиционеров, желательны теплые полы. Тепло и уют – главные спутники качественного и здорового прогрева организма.
В качестве контрастных процедур можно использовать купели, ведро холодной воды, лед, снег или просто холодный душ. Отдых между парениями должен быть как минимум вдвое больше пребывания в парной. Например, вы провели в парной 10 минут, значит отдых должен быть не менее 20 минут.
Очень важно слушать свой организм и не создавать себе дискомфорта. После банных процедур необходимо остыть и насладиться ощущениями легкости и оздоровления в чайной или комнате отдыха
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Автор: Юлия Митина
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