Поддай парку!

Мы рекомендуем разогревать организм постепенно. Начинать нужно с короткого захода. В перерывах между прогревами необходимо пить теплый чай, чтобы подготовить организм изнутри. В помещении не должно быть сквозняков или кондиционеров, желательны теплые полы. Тепло и уют – главные спутники качественного и здорового прогрева организма.

В качестве контрастных процедур можно использовать купели, ведро холодной воды, лед, снег или просто холодный душ. Отдых между парениями должен быть как минимум вдвое больше пребывания в парной. Например, вы провели в парной 10 минут, значит отдых должен быть не менее 20 минут.

Очень важно слушать свой организм и не создавать себе дискомфорта. После банных процедур необходимо остыть и насладиться ощущениями легкости и оздоровления в чайной или комнате отдыха