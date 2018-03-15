Модное преображение: обновляем гардероб

Новая участница акции “Модное преображение” – Полина. Она мечтает о новом ярком образе. Я сразу подумала о салоне дизайнерской одежды GLANCE.

Авторские коллекции российских дизайнеров выходят к каждому сезону, и это всегда целое событие! Порой одежда модного дома предвосхищает мировые тренды. Как, например, последняя коллекция «Аргентинское танго». Все вещи словно заряжены энергией этого страстного танца!

От себя могу добавить, что одежда от GLANCE создана для женщин и ради них. Отличные лекала, качественные ткани и неповторимый дизайн – все это помогает раскрыть яркую индивидуальность. Это идеальный вариант для Полины, подумала я, и была совершенно права! Смотрите сами:

В салоне GLANCE представлены модели от 40 до 58 размера. При этом все коллекции дополняют друг друга, создавая уникальный стиль для каждой покупательницы. Создать рациональный гардероб (это когда всегда есть, что надеть!) помогут профессиональные стилисты.

Салон дизайнерской одежды GLANCE

Торговые ряды, 1 этаж

ул.Большая Московская, 19-а

Тел.: (4922) 77- 91-10

glance.ru

А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи).

Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции

“Модное преображение”:

– быть старше 18 лет;

– быть готовой к видеосъемкам;

– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;

– указать в письме свой контактный телефон.

Всех участниц ждут приятные сюрпризы от наших партнеров:

Пицца-бар “Франки Фэп“

ул.Большая Московская, 15

Тел: 8 (960) 730-55-55

Такси “Тройка“

Тел.: 35-35-35

Студия эпиляции “Шелковая“

пр-т Ленина, 2

Тел.: +7 (930) 220-1115

silk33.ru

Магазин цветов и декора “КРАСНОВА“

ТЦ “Ашан”

ул. Тракторная, 45а

Тел.: 89046527508

Жду ваших писем!

С любовью, МоднаЯ

Фото “Призыв.ру”