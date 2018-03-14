Увидели, зашли, посидели…

Во Владимире открывается довольно много ресторанов, кафешек и иных подобных заведений. Мы решили инспектировать новые места отдыха горожан и рассказать вам о них, чтобы вы могли использовать это для составления своих планов. Первая на очереди – кофейня «Корица».

Открылась она в начале нынешнего года. Находится на Большой Московской, 82. Место оживлённое, но всё же не в центре города. Позиционирует себя кофейня как заведение европейского формата. Ну что ж, посмотрим!

Первое впечатление

Входная группа радует отсутствием льда под ногами и красивой вывеской. Но огорчает видом стен. Краска старая и местами облупилась.

Внутри, на первый взгляд, уютно и позитивно. Желтые стены с картинами, большое окно, простая мебель, барная стойка, над которой – меню. Есть вторая комнатка с диванчиком. Все просто и понятно, минимализм и яркие краски сейчас в моде. И в преддверии весны очень актуальны.

Раздеться и повесить верхнюю одежду можно на обычную вешалку. Она при входе. Гардероба нет, да и, судя по размерам кафе, он не нужен.

Сделала заказ. Пока ждала, решила проинспектировать место общего пользования. Туалет оказался маленьким, но опрятным. Воздух озонирован освежителем. По рассказам подруги, которая была в заведении раньше меня, туалет не работал. В моём случае всё в порядке.

Еда

Меню достаточно содержательное для кофейни. В наличии кофе разных видов, чай, десерты, блинчики и сэндвичи. Как мне сказали, все делают сами официанты, не выходя из-за стойки бара. Там стоит вафельница, кофемашина и прочие необходимые устройства. Судить о приготовленном не буду – дело вкуса. Показать – могу.

Порции небольшие, я бы даже сказала, скромные. Блинчик, например, очень похож на замороженный полуфабрикат, который продается в магазине. Кофе сделан без особых изысков. А тирамису принесли в пластиковой посуде.

Здесь я немного засомневалась насчет того, что блинчики и десерты они делают сами.

Официанты

Официант один. Точнее, одна. Она же повар, она же уборщица. Достаточно приветливая и милая девушка. На все мои просьбы отвечала положительно и с улыбкой. Проконсультировала по всему меню и рассказала о заведении.

Особенности

Изюминка «Корицы» – итальянский кофе особой марки. Какой – владельцы кофейни не разглашают. Но, по их словам, такого во Владимире ни у кого нет. Честно признаться, восторгов у меня кофе не вызвал.

Также есть книжный шкаф. Можно взять книгу или положить свою, чтобы почитали другие. Интересная и очень домашняя традиция. Как-то сразу теплее становится, когда такое доверие к клиентам.

Стоянка

Парковаться на Большой Московской нельзя – висит знак. Но если заехать во двор у кафе, то обнаружите там два парковочных места. Правда, скорее всего они будут заняты.

Для кого?

Кофейня рассчитана на широкую аудиторию. Судя по всему, сюда забегают утром взять кофе с собой как работающие люди, так и школьники. В обед же выпить чашечку кофе под десертик любит каждый, согласитесь?

Из разряда минусов

Детские стульчики – отсутствуют. Для людей с ограниченными возможностями ничего не предусмотрено.

Из разряда плюсов

Есть Wi-Fi

Подытожу. Заведение не совсем в моём вкусе. Для дружеской встречи маленькое, еду я бы предпочла другую. А чтобы просто попить кофе, есть более привлекательные места. Следите за новостями!

Юлия Митина