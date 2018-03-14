Тест: что вы знаете о Камешковском районе?

В каком году основано Камешково?

В каком году было выстроено здание камешковской школы № 2?

В каком году поселок Камешково стал городом районного значения?

На какой площади стоит единственный в Камешково храм – церковь Вознесения Господня?

Кто из известных владимирских графиков родился в Камешково?

Что производит российско-бельгийское производство «Ютекс Ру» в Камешково?

В какой деревне Камешковского района НПО «Вояж» изготавливает пассажирские вагоны для РЖД?

С какого года в с.Дворики Камешковского района проходит всероссийский молодежный форум «Территория смыслов»?

С какой целью в окрестностях деревни Мокеево Камешковского района в XII-XIII вв. был воздвигнут вал высотой около 10 метров?

Мокеев вал был предназначен для передачи сигналов в виде костров в стольный Владимир

На Мокеевом холме стояла застава, на которой с проплывающих по Клязьме купеческих ладей собирали пошлину

В Мокеевом кургане погребены воины, павшие в битве с татаро-монгольскими захватчиками, вместе со своим оружием