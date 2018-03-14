Тест: что вы знаете о Камешковском районе?

В каком году основано Камешково?
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Вокруг какого предприятия выросло Камешково?
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На чьи средства строился поселок Камешково?
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В каком году было выстроено здание камешковской школы № 2?
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В каком году поселок Камешково стал городом районного значения?
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На какой площади стоит единственный в Камешково храм – церковь Вознесения Господня?
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Кто из известных владимирских графиков родился в Камешково?
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Что производит российско-бельгийское производство «Ютекс Ру» в Камешково?
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Дом-музей какого великого русского композитора находится в с.Давыдово Камешковского района?
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В какой деревне Камешковского района НПО «Вояж» изготавливает пассажирские вагоны для РЖД?
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С какого года в с.Дворики Камешковского района проходит всероссийский молодежный форум «Территория смыслов»?
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Основателем какого уникального творческого коллектива является Николай Кондратьев из д.Мишнево Камешковского района?
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С какой целью в окрестностях деревни Мокеево Камешковского района в XII-XIII вв. был воздвигнут вал высотой около 10 метров?
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Сколько озер находится на территории Давыдовской поймы реки Клязьмы в Камешковском районе?
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Какой уникальный для Владимирского края промысел существовал в селе Усолье Камешковского района в XV - XVII веках?
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