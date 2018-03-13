Платьев много не бывает

Следующую участницу акции “Модное преображение” зовут Полина. Ее письмо было настолько веселым и запоминающимся, что я просто не смогла устоять. Полина мечтает создать новый яркий образ:
А помогут Полине партнеры акции “Модное преображение”:
Салон дизайнерской одежды GLANCE
Торговые ряды, 1 этаж
ул.Большая Московская, 19-а
Тел.: (4922) 77- 91-10
Пицца-бар “Франки Фэп“
ул.Большая Московская, 15
Тел: 8 (960) 730-55-55
Такси “Тройка“
Тел.: 35-35-35
Студия эпиляции “Шелковая“
пр-т Ленина, 2
Тел.: +7 (930) 220-1115
Новая серия выйдет уже в ближайший четверг.
А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи).
Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции
“Модное преображение”:
– быть старше 18 лет;
– быть готовой к видеосъемкам;
– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;
– указать в письме свой контактный телефон.
Жду ваших писем!
С любовью, МоднаЯ
Фото: sheridan.ie
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