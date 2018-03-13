Платьев много не бывает

Следующую участницу акции “Модное преображение” зовут Полина. Ее письмо было настолько веселым и запоминающимся, что я просто не смогла устоять. Полина мечтает создать новый яркий образ:

А помогут Полине партнеры акции “Модное преображение”:

Салон дизайнерской одежды GLANCE

Торговые ряды, 1 этаж

ул.Большая Московская, 19-а

Тел.: (4922) 77- 91-10

glance.ru

Пицца-бар “Франки Фэп“

ул.Большая Московская, 15

Тел: 8 (960) 730-55-55

Такси “Тройка“

Тел.: 35-35-35

Студия эпиляции “Шелковая“

пр-т Ленина, 2

Тел.: +7 (930) 220-1115

silk33.ru

Новая серия выйдет уже в ближайший четверг.

А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи).

Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции

“Модное преображение”:

– быть старше 18 лет;

– быть готовой к видеосъемкам;

– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;

– указать в письме свой контактный телефон.

Жду ваших писем!

С любовью, МоднаЯ

Фото: sheridan.ie